Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Autonomia - Luca Zaia avverte Lega e M5s. 'Se non passa una ecatombe politica. Credo che Salvini e Di Maio...' : 'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. ...

Autonomia : Zaia a De Luca - 'un bravo governatore la chiede non la ostacola' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l’Autonomia non quello che la ostacola. L’Autonomia non è mai contro qualcuno ma è la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità”. Con queste parole, il Presidente del

Matteo Salvini - il leghista vuole Luca Zaia commissario Ue : scacco matto al M5s? : ... un nome poco gradito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quantomeno per il curriculum controverso di Minenna, non proprio distante dalla politica abbastanza da ricoprire un incarico ...

Luca Zaia avverte Matteo Salvini : 'Immigrazione - la prova del nove. Occhio al golpe' : 'Questo fastidio che si respira nei nostri confronti, la lotta contro Salvini e la Lega è il Gattopardo che non vuole rassegnarsi al fatto che un certo mondo è finito. Ci dicono razzisti, non umani...

Luca Zaia avverte Matteo Salvini : "Immigrazione - la prova del nove. Occhio al golpe" : Presidente Luca Zaia, sembra che sui migranti il contratto scricchioli un pochino... «Rousseau, che non è la piattaforma dei grillini, è stato il padre della rivoluzione francese. Ha scritto il "contratto sociale", un tomo fondamentale e ispiratore della democrazia moderna. Dice che il popolo delega