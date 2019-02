: Gb, revocata cittadinanza a Shamina - NotizieIN : Gb, revocata cittadinanza a Shamina - TelevideoRai101 : Gb, revocata cittadinanza a Shamina -

Londra ha revocato laa Shamima Begum, che nel 2015 lasciò il Regno Unito per andare a combattere con l'Isis in Siria e che oggi ha 19 anni, ha dato alla luce un figlio e vuole tornare in patria. L'avvocato della famiglia ha espresso rammarico per l'iniziativa del governo e ha fatto sapere che stanno considerando "le strade legali" per impugnare la decisione. In base al British nationality Act del 1981, una persona può essere privata dellase ciò coincide con "il bene pubblico"(Di mercoledì 20 febbraio 2019)