Ciclismo | la Nippo Vini Fantini accoglie un nuovo partner | ufficiale l’accordo con la

Ciclismo – Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè : orangeblue impegnati alla Ruta del Sol e al Tour of Antalya : Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè: mercoledì al via la Ruta del Sol, giovedì c’è il Tour of Antalya. Da registrare l’infortunio di Zaccanti Gli #orangeblue pronti ad affrontare il Doppio appuntamento, da mercoledì al via la Ruta del Sol in Spagna, da giovedì il Tour of Antalya in Turchia. Forfait di Filippo Zaccanti, per lui niente Turchia, a causa della frattura del III metacarpale della mano sinistra ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride : quinto posto per Nakane nella 4ª tappa del Tour of Colombia : Vince Bob Jungels, quinto Hideto Nakane, bravo a inserirsi nell’azione giusta nel finale cogliendo un importante piazzamento Hideto Nakane coglie un ottimo quinto posto di tappa inserendosi in una grande top10 nella tappa vinta da Bob Jungels. Per lo scalatore giapponese si registra un ottimo inizio di stagione con la seconda top10 di tappa, dopo il decimo posto colto nella seconda tappa della Vuelta San Juan in Argentina. Due piazzamenti ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : rinnovata la partnership con Velochampion : Nippo Vini Fantini Faizanè comunica il rinnovo della partnership con Velochampion: i nuovi Cyclone saranno gli occhiali degli #Orangeblue nel 2019 La partnership tra il team Italo-Giapponese e il brand inglese di occhiali da sole si rinnova e si rafforza. Nel 2019 gli #OrangeBlue indosseranno il nuovo modello di punta del brand inglese, denominato CYCLONE. Nel rafforzamento della partnership il logo del brand inglese è altresì presente sulla ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : il trofeo Laigueglia apre il calendario italiano : Sono 7 gli #OrangeBlue al via questa domenica 17 febbraio sulle strade della Liguria. Canola, Bagioli e Moser tra i protagonisti attesi insieme ad Hatsuyama, Damiano Cima, Filippo Zaccanti e Giovanni Lonardi Il trofeo Laigueglia sarà la gara di apertura del calendario italiano 2019. Il team Nippo Vini Fantini Faizanè si presenta al via con una formazione adatta alle caratteristiche tecniche di una gara da sempre spettacolare e ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè al via nel Colombia 2.1 : la formazione degli Orange-Blue : Martedì al via la competizione Colombiana. Per gli #OrangeBlue una formazione di scalatori, con Osorio e Acosta sulle strade di casa, Nakane e Ito per confermare le buone prestazioni, Ivan Santaromita e la sua esperienza. Per gli sprint ci sarà Imerio Cima Colombia 2.1. al via da questo martedì. 6 tappe, 6 #OrangeBlue al via pronti a competere con massima attenzione sia nelle singole tappe che nella classifica generale. Una gara che si ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al debutto europeo : i convocati per la Volta a la Comunitat Valenciana : Il debutto europeo è alle porte, con la Volta a la Comunitat Valenciana al via questo mercoledì 6 febbraio Si è appena conclusa la Vuelta a San Juan, con buone prestazioni degli #OrangeBlue che hanno raccolto 4 top10 mettendosi in luce in tutte le tappe con buone prestazioni, ed è già tempo di pensare al debutto europeo del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Volta A LA Comunitat Valenciana Il debutto europeo 2019 sarà in Spagna, alla Vuelta ...

Ciclismo – Doppia wild card per la Nippo Vini Fantini Faizanè : gli orange-blue saranno al Giro d’Italia e alla Strade Bianche : Grazie al prestigioso invito ricevuto da RCS Sport il team Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. Ufficializzate le wild card anche per le altre classiche di primavera, gli #OrangeBlue saranno al via delle Strade Bianche La Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa, l’amore infinito, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Grazie all’invito ricevuto da RCS Sport ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al debutto stagionale alla Vuelta a San Juan : Gli #OrangeBlue si preparano al debutto stagionale previsto per questa domenica 27 gennaio in Argentina, alla Vuelta a San Juan Internacional. Al via gli scalatori del team con Santaromita e Nakane a guidare i due neo-pro Osorio e Acosta. Per le tappe veloci si punterà sui fratelli Damiano e Imerio Cima Le nuove divise #OrangeBlue debutteranno in Sud America, per la precisione in Argentina a San Juan, questa domenica 27 gennaio, sulle ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : al via il primo training camp del nuovo anno - dal 12 al 20 gennaio a Calpe : Il 2019 della Nippo Vini Fantini Europa OVini partirà da Calpe, in Spagna: gli OrangeBlue finalizzeranno la preparazione atletica in vista dei primi appuntamenti della stagione Il 2019 degli #OrangeBlue ripartirà dalla Spagna, per la precisione dalla calda costa Valenciana a Calp. Ritrovo previsto per questo sabato 12 gennaio presso l’Hotel Diamante Beach dove gli atleti del team Nippo Vini Fantini Faizanè si ritroveranno per allenarsi con ...

Ciclismo – Ethic Sport nuovo partner della Nippo Vini Fantini Faizanè per il 2019 : EthicSport dà fiducia al progetto Italo-Giapponese ed entra nel Ciclismo professionistico al fianco degli #OrangeBlue con la sua linea di prodotti professionali e specifici per il Ciclismo “Abbiamo scelto gli #OrangeBlue per la serietà del team e per il loro approccio alla comunicazione, perfettamente in sintonia con il nostro” queste le parole di Franco Donati, amministratore di Ethic Sport. È così che l’integrazione energetica degli ...

Ciclismo - una nuova De Rosa con freni a disco per la Nippo Fantini : Non solo gli organici delle squadre si presenteranno rinnovati al via della stagione di Ciclismo 2019, ormai alle porte, ma anche le maglie e le biciclette. La Nippo Fantini Faizanè ha svelato le De Rosa con cui Marco Canola, Moreno Moser e gli altri corridori del team saranno in corsa dal prossimo gennaio. La partnership tra la squadra italo giapponese e lo storico marchio milanese è ormai consolidata, ma nel 2019 le bici saranno rinnovate con ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini presenta la bici 2019 : gli Orange-Blue pedaleranno ancora con… De Rosa : presentata ufficialmente la bici 2019 del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Da sempre in sella sulle bici dello storico marchio italiano, anche nel 2019 gli Orange-Blue pedaleranno con De Rosa Il team Nippo Vini Fantini Faizanè anche nel 2019 pedalerà su bici De Rosa e nello specifico su 4 modelli, derivanti da 3 differenti telai, a seconda delle caratteristiche più congeniali a ogni atleta #OrangeBlue. Se il marchio è una conferma, il ...

Ciclismo – Il secondo training camp della Nippo Vini Fantini Faizanè si chiude con i fan : Visite mediche, test atletici, meeting tecnici, foto e video ufficiali. 6 giorni e numerose attività chiuse con il saluto dei tifosi al team. Appuntamento nel 2019 con il training camp di Calpe Si è chiuso oggi il secondo training camp del team Nippo Vini Fantini Faizanè in vista della stagione 2019. La sei giorni alla Spezia, presso l’Hotel Il Gabbiano si è conclusa con un momento conviviale, una cena aperta ai fan che hanno ...