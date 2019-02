Perché le donne tradiscono | 5 cause comuni

Alba Parietti : "Collovati ha detto una stupidaggine. Io ho aperto alle donne le porte del calcio Perché la più brava a trattare con il mondo maschile" : Continuano le polemiche e gli attacchi mediatici a Fulvio Collovati dopo l'intervento durante la trasmissione Quelli che il calcio. Anche Alba Parietti è intervenuta sulla vicenda, criticando aspramente le dichiarazioni del commentatore sportivo ai microfoni di Radio Cusano Campos. "Capisco che in un anno in cui la nazionale italiana femminile va ai mondiali di calcio e gli uomini no a qualcuno possano girare le scatole", ha affermato la ...

Uomini e Donne : Ida svela Perché ha chiuso con Riccardo Guarnieri : Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri e confessa: “Sono stata malissimo” Purtroppo a Uomini e Donne le storie d’amore non nascono soltanto; spesso e volentieri finiscono tra litigi e accese ripicche. E’ il caso della storia che ha visti protagonisti Ida e Riccardo, due dei personaggi del Trono Over più amati dal pubblico per via della loro relazione tormentata naufragata dopo Temptation Island. Al magazine di Uomini ...

Uomini e Donne scelta : Andrea svela Perché ha detto no a Teresa : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne rifiuta Teresa Langella di Uomini e Donne Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso. Purtroppo quest’ultimo ha deciso di non presentarsi, lasciando la tronista di Uomini e Donne con un pugno di mosche in mano. Successivamente il ragazzo ha avuto un confronto con il padre della tronista. E in quella circostanza ha confessato senza indugio alcuno: “Teresa la stimo tantissimo e ho fatto un percorso ...

Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez/ Video Uomini e donne : 'Perché vuoi punirmi?' : Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez a Uomini e donne, il Video dello scontro dopo la mancata esterna: 'Perché vuoi punirmi?'

Orgasmo - Perché le donne lo raggiungono più difficilmente degli uomini : perché le donne raggiungono l’Orgasmo più difficilmente rispetto agli uomini. Il piacere femminile e quello maschile infatti sono molto diversi. Nell’uomo l’Orgasmo è molto più visibile e riconoscibile perché coincide con l‘eiaculazione, per le donne invece la questione è un po’ più “complicata”. L’Orgasmo non è legato solamente alla stimolazione fisica, ma anche una questione mentale. Inoltre ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno Perché gli uomini hanno voci più belle". Poi le scuse : "Non mi sono spiegato bene" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'. La replica di Renga: '...

Sanremo - Renga "maschilista" nella bufera : "Ci sono meno donne Perché gli uomini hanno una voce più bella" : Questo Festival di Sanremo non sarà così brillante in termini di ascolti, ma sicuramente lo è in termini di polemiche. Dopo alcune accuse di plagio, canzoni che inneggiano alla droga, ora ci mancava '...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno Perché gli uomini hanno voci più belle" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Polemiche su Renga : Al Festival ci sono meno donne Perché gli uomini hanno voci più belle : Polemiche su Francesco Renga per un'uscita davvero poco fortunata. Al DopoFestival si discute del perché ci siano poche donne in gara. sono solo sei. E lui se ne esce con una frase del tutto fuori ...

Sanremo 2019 - Renga scatena la bufera : «Ci sono poche donne Perché gli uomini hanno voci più belle» : Placato il fronte politico, ci ha pensato Francesco Renga a innescare una pesante polemica sul Festival. Al termine della quarta serata, ospite del dopo Festival , è intervenuto, cercando di dare una ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : “Le donne al festival? Sono poche Perché gli uomini hanno voci più belle” : “perché Sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che Sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

Sanremo 2019 - Renga scatena la bufera : «Al Festival ci sono meno donne Perché gli uomini hanno voci più belle» : Placato il fronte politico, ci ha pensato Francesco Renga a innescare una pesante polemica sul Festival. Al termine della quarta serata, ospite del dopo Festival , è intervenuto, cercando di dare una ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno Perché hanno voci meno belle degli uomini" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Uomini e Donne - Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace - ecco Perché : Uomini e Donne, Luigi conosce Valentina e la sceglie? Lei non convince il pubblico, il motivo Luigi Mastroianni non è ancora pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista siciliano pare non sia stato ancora coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. Proprio a causa di questo motivo, il diretto interessato ha […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace, ecco perché proviene da Gossip e Tv.