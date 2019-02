Naso all’insù per vedere la Superluna

ilgiornale

(Di martedì 19 febbraio 2019) Tutti pronti con ilall"insù per godere di uno degli spettacoli più belli ed emozionanti che la natura ci regala, la. Questo mese la Luna piena di oggi, martedì 19 febbraio, coinciderà con un altro fenomeno, si troverà infatti nel punto più vicino alla Terra. E questo le permetterà di apparire ancora più grande e luminosa ai nostri occhi. Chi questa mattina si è svegliato presto ha già potuto notare la sua bellezza, alle 5 del mattino la sua luce illuminava da sola tutta la camera.Come ha sottolineato l"astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, "E" un appuntamento da non perdere". Anche perché, come ha avvertito Masi, "Mai, per tutto il 2019 avremo una Luna piena più vicina di così". Masi ha poi spiegato che anche se il terminenon è assolutamente scientifico, rende comunque bene l"idea, descrivendo il momento esatto in cui la Luna piena è ...