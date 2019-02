Il 5G protagonista del MWC con il nuovo modem Qualcomm e il prototipo OnePlus

Keira Knightley protagonista del grande schermo con 'La conseguenza' : Questo titolo le è stato dato per i meriti svolti a servizio di Sua Maestà e del Paese, nel mondo del cinema e dell'arte. Indietro 1 of 8 Avanti Scopri di più - Keira Knightley

E' morto il protagonista del bacio più famoso al mondo : E' deceduto all'età di 95 anni George Mendonsa, il veterano che nell'agosto del 1945 baciò l'infermiera Greta Zimmer...

Diretta Uomini e Donne : Gemma Galgani protagonista della puntata : Oggi inizia una nuova settimana di Uomini e Donne, come al solito con il Trono Over; ma vediamo come ci siamo lasciati settimana scorsa. Iniziamo con la conoscenza tra Gemma e Rocco. I due, in occasione del compleanno della dama, sono usciti a cena insieme. Il rapporto procede a gonfie vele e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere qualche giorno insieme a Torino o a Milano. I progetti saranno andati a buon fine?...Continua a leggere

Basket - i migliori italiani delle Final Eight Coppa Italia 2019 : Moraschini grande protagonista - Ruzzier “spaccapartita” : La Vanoli Cremona ha vinto la prima Coppa Italia della sua storia, battendo in Finale la Happy Casa Brindisi. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori della tre giorni di Final Eight a Firenze. Riccardo Moraschini: un continuo girovagare tra A1 e A2, sempre con la nomea del grande talento, ma mai esploso del tutto. In quel di Brindisi ha Finalmente trovato fiducia e nelle Final Eight è stato uno dei protagonisti dello splendido ...

Il Regina Margherita protagonista del progetto di Bill Gates. La ricerca : "L'intelligenza non dipende dalle etnie" : Uno studio mondiale, con il concorso di centri di ricerca in diversi Paesi, per mettere a disposizione della comunità scientifica ma anche delle élite politiche dati incontrovertibili: il telaio, la ...

Anticipazioni Uomini e donne serale del 22 febbraio : il protagonista sarà Lorenzo Riccardi : È stata appena archiviata la scelta di Teresa Langella, che ieri 15 febbraio è stata protagonista del primo speciale serale dedicato al Trono Classico di Uomini e donne. La protagonista campana ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso, dopo un weekend trascorso in villa insieme anche all'altro corteggiatore preferito, ovvero Antonio Moriconi. Quello di ieri è stato il primo dei tre appuntamenti previsti il venerdì sera su Canale 5 e dedicati ...

L'Alta Langa sarà protagonista del progetto Erasmus+ dedicato agli scambi giovanili : Il territorio dell'Unione montana Alta Langa sarà protagonista del programma europeo Erasmus+ dedicato ai giovani. Venerdì 22 febbraio, dalle 9 alle 13 , nella sala del Consiglio comunale di ...

Parco Nazionale del Matese - Cavaliere : "Molise al tavolo da protagonista" : Tanti saranno infatti i benefici, l'assessore e il ministro hanno rivelato che si ragiona su agevolazioni che riguarderanno da vicino il mondo dell'agricoltura e il prossimo PSR ma anche gli stessi ...

Il baritono modello al Coccia protagonista con "Le nozze di Figaro" : "L'opera può essere sexy" : ... 'Coi 'Tre tenori' e 'Pavarotti and Friends' è riuscito a creare un connubio tra musica classica e contemporanea, a far ascoltare i grandi autori all'aperto, nei più bei posti del mondo'. Prato ...

F1 - Svelata la nuova livrea della SportPesa Racing Point : il rosa ancora protagonista sulla monoposto di Stroll e Perez : Stroll e Perez hanno svelato la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto Se tanti team della F1 hanno deciso, quest'anno, di 'risparmiare' sulla presentazione della nuova ...

Renée Zellweger - 5 curiosità sulla protagonista del film Bridget Jones's Baby : Questa sera su canale 5 andrà in onda Bridget Jones's Baby che racconta le ultime avventure e disavventure di Bridget, che in questo caso si concentrano su una gravidanza inaspettata. La protagonista è interpretata dalla bravissima Renée Zellweger, qui di seguito elencate le 5 curiosità sull'attrice.

Insigne pazzo di gelosia : il crudele scherzo de Le Iene con protagonista la moglie del calciatore : Lorenzo Insigne vittima de Le Iene: il calciatore del Napoli e lo scherzo con protagonista la moglie dell’attaccante Genoveffa Darone Gli scherzi de Le Iene colpiscono ancora. Il programma di Italia1, dopo aver avuto com vittime Stefano Sorrentino, Domenico Criscito e Federico Bernardeschi, prende di mira per l’ennesima volta un calciatore. A cadere nella rete della divertente trasmissione è questa volta Lorenzo Insigne, ...

Alita : Angelo della battaglia - com’è nato il volto della protagonista : Un manga sta arrivando tra noi, con l’uscita al cinema di Alita: Angelo della battaglia, il film girato da Robert Rodriguez con la collaborazione di James Cameron, nelle sale da giovedì 14 febbraio. Al centro della storia, un adattamento della graphic novel lanciata da Yukito Kishiro nel 1991, c’è Alita (interpretata da Rosa Salazar, già vista in Maze Runner e Bird Box), cyborg immerso in un futuro post-apocalittico in cui gli umani convivono ...