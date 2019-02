Le 11 donne più ricche nel mondo tech

Uomini e donne in lutto - morta la madre di uno dei tronisti più amati : I fan di Uomini e Donne si stringono intorno a Manuel Vallicella, ex tronista dello show di Maria De Filippi che ha detto addio a sua madre. La donna infatti si è spenta in questi giorni dopo una lunga malattia che lo stesso Manuel aveva raccontato nello studio di Uomini e Donne, pur preservando sempre la sua privacy. L’annuncio della morte della donna è arrivato via Instagram, dopo che l’ex tronista ha pubblicato sul suo profilo una ...

Federica Sciarelli - 15 anni di Chi l'ha Visto : 'Ci sono donne che hanno più palle di tanti uomini' : Federica Sciarelli , storico volto di RaiTre, è al timone di 'Chi l'ha Visto?' da quindici anni. E proprio quest'anno la trasmissione festeggia i suoi primi trent'anni. Intervistata dall'agenzia Dire ...

Orgasmo - perché le donne lo raggiungono più difficilmente degli uomini : perché le donne raggiungono l’Orgasmo più difficilmente rispetto agli uomini. Il piacere femminile e quello maschile infatti sono molto diversi. Nell’uomo l’Orgasmo è molto più visibile e riconoscibile perché coincide con l‘eiaculazione, per le donne invece la questione è un po’ più “complicata”. L’Orgasmo non è legato solamente alla stimolazione fisica, ma anche una questione mentale. Inoltre ...

Il sorriso incide per il 60% sull’aspetto del viso : le donne sono le più attente : Il sorriso incide per il 60% sull’aspetto del viso e assume un ruolo fondamentale nella comunicazione verbale e non verbale. Un bel sorriso è in grado di comunicare silenziosamente ma in modo seducente l’animo, la personalità e la salute della persona; esprime apertura verso l’altro, promuove interazioni sociali positive, gratifica e rinforza l’autostima. In occasione di San Valentino, Antonella Giammarinaro medico del ...

Uomini e donne - Ida a Riccardo : "Mio figlio non mi deve vedere piangere più" (video) : Uomini e Donne trono over puntata oggi 11 febbraio 2019: Riccardo siede, al centro dello studio, per un ennesimo incontro/scontro di fuoco con l'ex fidanzata Ida. Ida: Riccardo mi addossi tutte le colpe. Io mi sono assunto le mie responsabilità. Tu mi scarichi addosso cose che, per me, non erano così gravi. Adesso dico basta sul serio. Mio figlio non mi deve vedere piangere più. Io non voglio sapere più nulla di quello che fai. Ti ho dato ...

Uomini e donne : Andrea Dal Corso torna su Ig prima della scelta 'Penso di meritare di più' : Manca davvero poco alla messa in onda della scelta di Teresa Langella, che andrà in onda venerdì 15 febbraio durante la prima puntata serale di Uomini e Donne. Da giorni si rincorrono molti rumors sulla decisione della napoletana, considerando anche che i due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, erano scomparsi dai social. Al momento non è chiaro se Teresa abbia scelto o meno ma sia Dal Corso che Moriconi sono riapparsi su ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Galgani a cena con Fredella - Ida non vuole più soffrire : Si apre oggi 11 febbraio una nuova settimana di programmazione dedicata a Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il lunedì sarà dedicato alle vicende del Trono Over e precisamente a Gemma Galgani, alle prese con la complicata ricerca dell'anima gemella. La dama torinese ha deciso di riprendere a frequentare Rocco Fredella, nonostante in passato abbia espresso diversi dubbi sulle sue reali intenzioni. Tutto sembrerà ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché gli uomini hanno voci più belle". Poi le scuse : "Non mi sono spiegato bene" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'. La replica di Renga: '...

