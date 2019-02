IBM Studios, cuore pulsante per accelerare la trasformazione digitale in Italia

laragnatelanews

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Quattromila metri quadrati, con dieci ambienti su tre piani, in cui opereranno oltre duemila consulenti per ideare soluzioni di intelligenza artificiale, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing: questo il biglietto da visita del nuovo IBM, lo spazio di Piazza Gae Aulenti a Milano, realizzato dall’architetto Michele De Lucchi, che aprirà le porte nella primavera del 2019 contribuendo adladel sistema Paese.Con un impegno finanziario complessivo di oltre 40 milioni di euro in 9 anni, IBMsarà la casa di vetro dell’innovazione tecnologica e si candida ad esserne il: un luogo di respiro internazionale capace di mettere in campo il più alto livello di conoscenzae di favorire la collaborazione con imprese di ogni tipo e dimensione, con associazioni territoriali, Istituzioni, università, ...