Durante lo sviluppo di Spider-Man il team di Insomniac Games aveva paura che il gioco non

eurogamer

: #SpiderMan: il team Insomniac era preoccupato che il gioco non fosse abbastanza divertente. - Eurogamer_it : #SpiderMan: il team Insomniac era preoccupato che il gioco non fosse abbastanza divertente. - durante_g : RT @EntropicBazaar: Blockchain, smart contract e neoliberismo. «La tecnica non è neutrale: nasce sociopoliticamente orientata per raggiung… - ekuonews : L’evento servirà a conoscere nuovi strumenti e nuove normative che hanno lo scopo di assistere e supportare gli imp… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)-Man è stata una delle tante esclusive PS4 molto apprezzate dai fan ma, a quanto pare, nel corso dellodelqualche preoccupazione c'è stata perCome riportato su IGN, il creative director del, Bryan Intihar, ha svelato un retroscena piuttosto singolare, affermando che,i lavori, ilche ilnon fosse abbastanza divertente."Quando la storia non era ancora del tutto finita, penso che ci fossero preoccupazioni della serie "sarà abbastanza divertente?" Dobbiamo aggiungere altro umorismo?mo la storia che volevamo, poi alcune cose non c'erano, quindi siamo tornati indietro e abbiamo fatto alcune altre riprese, e abbiamo effettivamente trovato momenti, che erano già nel, in cui potevamo aggiungere una sequenza di 15 secondi alla fine di una certa scena, o qualcosa all'inizio ... modifiche che sono state ...