Caso VAR | Felipe ai compagni | ' Ho commesso fallo su Chiesa'

Assurdo Caso VAR - succede l'incredibile a Ferrara - : Incredibile caso Var a Ferrara : la Spal si è vista annullare la rete del vantaggio dalla tecnologia, e contemporaneamente ha ricevuto un calcio di rigore a sfavore , che ha deciso il match. Il ...

Spal-Fiorentina 1-4 - ma scoppia il Caso Var : Spal-Fiorentina 1-4, rivivi la diretta Serie A: risultati e classifica La cronaca. Petagna manda avanti la SPAL ed Edmilson Fernandes rimette la Fiorentina in carreggiata. Questo, in sintesi, quanto ...

Caso Icardi - Sandro Mazzola sposa la decisione dell’Inter : “il club ha fatto bene a levargli la fascia” : L’ex bandiera dell’Inter si è detto d’accordo con la decisione del club di levare la fascia di capitano a Mauro Icardi “La fascia tolta a Icardi? E’ un altro mondo rispetto a quando giocavo io, ma credo che l’Inter abbia fatto bene a prendere certe decisioni. Perché altrimenti passa il messaggio che gli altri, specie i più giovani, possano fare quelle cose lì”. A parlare è la bandiera nerazzurra ...

Champions : debutta la Var - quattro cambi in Caso di tempi supplementari : Roma-Porto e Manchester United-Psg aprono l'era-Var in Champions League. Ad aiutare l'arbitro, l'olandese Makkelie, nel caso dell'Olimpico, da stasera non ci saranno più gli addizionali d'area ma un ...

Brexit senza accordo : pronto il piano per salvare la Regina in Caso di tensioni : Più passano i giorni, più si avvicina il 29 marzo. Ovvero il giorno in cui scadranno i due anni dall'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona: entro quella data, il Regno Unito dovrà uscire dall'Unione Europea. Con o senza accordo. Il parlamento di Westminster ha bocciato qualche settimana fa il faticoso compromesso trovato dalla premier May con l'UE. Da quel momento, le possibilità di un no deal (ovvero un’uscita dall’Unione senza ...

Fico : “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul Caso Diciotti : “Per me direi sì a processo” : Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del caso Diciotti: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti: “Personalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.Continua a leggere

Il monito di Varadkar : in Caso di hard Brexit soldati al confine tra le due Irlande : In caso di hard Brexit al confine tra le due Irlande potrebbe tornare l'esercito. A parlare così, evocando lo spauracchio che sin dall'inizio ha accompagnato i negoziati sul divorzio di Londra dalla ...

Alvaro Lojacono - ex Br latitante per il Caso Moro/ "Sono pronto a scontare l'ergastolo in Svizzera" : Alvaro Lojacono, ex Br latitante per il caso Moro: "Sono pronto a scontare l'ergastolo in Svizzera. L'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione"

L'ex Br Alvaro Lojacono : "L'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione. Forse non vogliono intromissioni nel Caso Moro" : "Forse l'Italia non ha voluto che uno stato straniero mettesse il naso nel processo Moro". Dopo quasi 20 anni di silenzio torno a farsi sentire Alvaro Lojacono, ex Br condannato per l'agguato di via Fani, e - in un'intervista a Ticinoonline/20minuti - spiega perché, secondo lui, l'Italia non ha mai chiesto la sua estradizione. La sua è un'ipotesi ma, "sarebbe comprensibile", aggiunge. In ogni caso Lojacono, diventato cittadino ...

Il limite invalicabile varcato da Bonafede sul Caso Battisti : Il filmato pubblicato in rete dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in cui si mostrano le fasi del trasferimento di Cesare Battisti in carcere, inframezzate da immagini dello stesso ministro con tanto di musichetta di fondo, è uno spot pubblicitario girato in fretta (ma con cura: alla propa

Inter - Marotta : "Icardi? Nessun Caso - vogliamo rinnovare entrambi" : Il neo a.d. dell'Inter, Beppe Marotta, torna alla 'Domenica Sportiva' sulla questione Icardi nel post gara di Coppa Italia con il Benevento, vinta a San Siro per 6-2: 'Sì, ho detto ai tifosi di stare ...