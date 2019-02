In Bangladesh 8 persone sono morte e almeno 50 sono state ferite in un incendio in una

Bangladesh - tensione nel giorno delle elezioni : “Almeno dodici persone morte” : Nel giorno delle elezioni almeno 12 persone sono morte in Bangladesh negli scontri tra i manifestanti – del partito di sinistra al governo Lega Awami e dell’opposizione – e la polizia in prossimità dei seggi elettorali. Una situazione critica come confermato dalla Associated Press, secondo cui sono oltre 50 le segnalazioni di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell’opposizione, giunte all’agenzia. Due ...