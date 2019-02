Chelsea | in Inghilterra sono sicuri | squadra a Zidane | in attacco Icardi

Dall'Inghilterra : 'Il Chelsea su Coutinho' : LONDRA - Il Chelsea è sempre più attivo sul fronte calciomercato. In attesa dello sbarco di Higuain alla corte di Maurizio Sarri, il club londinese starebbe pensando, secondo la stampa britannica, a ...

Chelsea-Higuain - in Inghilterra bocciano l’affare : “Pipita vecchio” : CHELSEA HIGUAIN, perplessità inglesi- Che sarebbe stato un affare che avrebbe fatto discutere, e molto, questo lo si era capito. Da oltre un mese ormai in casa Milan regna come “trending topic” il discorso sul futuro di Gonzalo Higuain. Molto si è discusso, si è parlato, si è provato ad analizzare i perché del fallimento […] L'articolo Chelsea-Higuain, in Inghilterra bocciano l’affare: “Pipita vecchio” ...

Chelsea - Sarri attacca la Var 'In Inghilterra non sanno ancora usarla' : LONDRA - 'Gli arbitri inglesi non sono ancora pronti ad utilizzare la tecnologia. La Var non è pronta ad essere utilizzata qui'. Parole al vetriolo quelle che un furibondo Maurizio Sarri rivolge ai ...

Chelsea - la bomba dall’Inghilterra : non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Dall'Inghilterra : Chelsea fortemente interessato a Cavani (RUMORS) : La notizia è di quelle clamorose, una di quelle che tutti gli appassionati di calcio aspettano in ogni sessione di calciomercato: Edinson Cavani, fuoriclasse del PSG, sarebbe finito pesantemente nelle mire del Chelsea. Questo è quanto riportano alcuni tabloid sportivi inglesi....Continua a leggere

Dall'Inghilterra : 'Cavani al Chelsea : affare possibile' : LONDRA - La doppietta di ieri al Nottingham Forest di Alvaro Morata non basta al Chelsea , che mette nel mirino Edinson Cavani . Secondo il 'Sunday Express', i Blues hanno identificato nel 31enne ...

Dall'Inghilterra : 'La Juventus pensa al teenager del Chelsea Hudson-Odoi' : Il radar della Juventus per quanto concerne i giovani talenti è costantemente acceso. Paratici è sempre pronto a cogliere le occasioni di mercato per progettare la squadra nel medio-lungo periodo e ...

Inghilterra - City e Chelsea scivolano in casa - il Liverpool va in fuga : LONDRA - Manchester City e Chelsea finiscono al tappeto e, in attesa del Tottenham, sorride solo il Liverpool in vetta alla classifica della Premier League. Dopo la vittoria di ieri per 2-0 sul campo ...