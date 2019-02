: Autonomie, Berlusconi:governo a rischio - TelevideoRai101 : Autonomie, Berlusconi:governo a rischio - razorblack66 : RT @NinoGalloni: Tutti, da Toninelli a Berlusconi a Martina ragionano a risorse scarse. Così non se ne esce: lo Stato può immettere risorse… - GiancarloGarci6 : RT @NinoGalloni: Tutti, da Toninelli a Berlusconi a Martina ragionano a risorse scarse. Così non se ne esce: lo Stato può immettere risorse… -

"Ho già detto che questosarebbe caduto sui fatti, l'autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile e possibile che questocada, io me lo auguro di cuore". Così il leader di Forza Italia,,da Cagliari. A proposito del voto in rete del M5s sul caso Diciotti commenta: "Begli alleati che si è trovato Salvini". Sullo scontro con Parigi, aggiunge: "La Francia non ha completamente ragione, anzi, ma ilitaliano ha assolutamente torto per come si è comportato"(Di sabato 16 febbraio 2019)