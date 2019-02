U&D | una donna a Striscia la Notizia accusa Nino Castanotto di essere un truffatore

U&D spoiler : Lorenzo avrebbe lasciato la villa furioso dopo una lite con la Dionigi : In questi giorni si stanno registrando le scelte dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Quella di quest'ultima dovrebbe essere stata registrata lunedì, 11 febbraio, e andrà in onda venerdì sera su Canale 5. Per quanto riguarda quella di Lorenzo, invece, la sua scelta potrebbe essere registrata in questi giorni (qualcuno ipotizza che sia stata registrata ieri). La redazione sta mantenendo la massima riservatezza su quello che è successo ...

U&D - la scelta di Lorenzo vicina : spunta una foto della sua famiglia in treno : Tutti i telespettatori di Uomini e Donne non vedono l'ora di prendere visione della scelta dei vari tronisti. La prima ad andare in onda sarà quella di Teresa Langella. Dopo di lei pare che sarà il turno di Lorenzo Riccardi. A farlo pensare, è proprio la sorella del ragazzo che ha pubblicato una foto sul suo profilo privato Instagram in cui appare in treno in compagnia di tutta la famiglia. E' molto probabile, dunque che tutta la famiglia si ...

U&D - Gian Battista e Claire tentano di difendersi dalle accuse : 'Nessuna strategia' : Gian Battista Ronza e Claire Turotti in questi giorni sono finiti al centro di uno scandalo scoppiato a Uomini e Donne dopo che Maria De Filippi ha smascherato il loro presunto "inganno" alla redazione del programma. Tutto è cominciato quando in una puntata è stato mostrato un filmato inviato a Gianni Sperti da un telespettatore anonimo che ha ripreso una conversazione tra i due nella quale sembra che si mettano d'accordo per prolungare la loro ...

U&D : una serenata e una cena 'stellata' per Teresa Langella prima della scelta (RUMORS) : Manca esattamente una settimana alla messa in onda della scelta di Teresa Langella; è fissato per venerdì 15 febbraio, infatti, il debutto della versione serale di Uomini e Donne su Canale 5. Stando alle anticipazioni che circolano sul web in questi giorni, pare che sia attualmente in corso la registrazione della decisione finale della napoletana, alla quale sarebbero state fatte varie sorprese dai suoi spasimanti. Il "Vicolo delle News", per ...

U&D - puntata di oggi - Maria De Filippi contro Gian Battista : 'Non sono una cretina' : oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e dove assisteremo all'epilogo della vicenda che vede protagonisti Gian Battista e Claire. Nella puntata scorsa, infatti, i due sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore che mostra come i due si siano accordati per ingannare la redazione del dating-show di Maria De Filippi. La stessa conduttrice nella ...

U&D - Nilufar Addati ha smesso di seguire una pagina IG dedicata alla coppia : fan delusi : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono diventati popolari al grande pubblico per aver intrapreso la loro storia dopo essere usciti dal dating di Uomini e Donne. Ad oggi però i due giovani sono sempre più distanti ed un gesto fatto nelle ultime ore da parte dell'ex tronista ha deluso i suoi fan. Giordano e Nilufar dopo essere usciti dal programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi sembravano davvero ad un passo dalla convivenza. A causa ...

Anticipazioni U&D del 24 gennaio : Lorenzo sceglie - ma è una messinscena : Oggi pomeriggio su canale 5, a partire dalle 14,40, andrà in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, che vedrà clamorosi colpi di scena per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Secondo le Anticipazioni fornite dal sito 'Witty tv', il tronista sarebbe pronto per fare la scelta, con tanto di sedie rosse al centro dello studio. Quanto messo in onda fa riferimento alle registrazioni del 3 gennaio scorso, ed è noto che ...

News U&D - Andrea Cerioli spiazza tutti con una scelta lampo : Su canale 5 continuano gli appuntamenti con il programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. Anche oggi 24 gennaio 2019 vedremo andare in onda la trasmissione, con la prima puntata della settimana dedicata al Trono classico. Anche se sembrerà strano oggi nel primo pomeriggio potremmo assistere alla prima scelta finale del programma, proprio come è stato anticipato dalla redazione del programma sui profili social ufficiali. Trono ...

Gossip U&D - Andrea e Arianna dopo la scelta : lei cancella una foto da Instagram : A Uomini e donne è tempo di scelte e dopo quella finta di Lorenzo Riccardi, ecco che il primo tronista in carica a fare le cose sul serio è stato Andrea Cerioli. Le anticipazioni che arrivano dal programma di Canale 5, infatti, rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, Andrea ha voluto congedarsi dalla trasmissione comunicando il nome della persona con la quale intendeva coronare il suo sogno d'amore. Arriva la scelta ...

U&D - Gemma attaccata da Tina : 'Sei una mummia ammuffita' - poi si scontra anche con Rocco : Oggi è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani, la quale è stata pesantemente insultata prima dall'opinionista Tina Cipollari e poi dal suo ex Rocco Fredella, che l'ha incolpata di averlo preso in giro. U&D trono over: nuovo scontro tra Tina Cipollari e la Galgani Durante la puntata del trono over andata in onda oggi su Canale 5, la dama di ...

Anticipazioni U&D : Teresa annuncia che ha preso una decisione tra Andrew e Antonio : Sarà Teresa Langella la prima tronista di Uomini e Donne a fare la sua scelta: durante la registrazione del 17 gennaio, infatti, la napoletana ha fatto sapere che a breve comunicherà ai suoi corteggiatori con chi vuole fare coppia fissa. Le Anticipazioni sulla puntata del Trono Classico che vedremo tra qualche settimana su Canale 5, svelano che la ragazza trascorrerà un giorno e una notte in una villa con Andrea e Antonio, e poi registrerà la ...

Anticipazioni U&D : Andrea Cerioli e la Cirrincione sono una nuova coppia : È Arianna Cirrincione la ragazza che Andrea Cerioli ha scelto senza preavviso. Le primissime Anticipazioni che stanno trapelando in questi minuti sulla puntata di Uomini e Donne che si è registrata oggi a Cinecittà, fanno sapere che il tronista ha preferito la timida corteggiatrice alla più estroversa Federica. Andando contro ogni previsione e contro la scadenza che la redazione gli aveva "imposto", dunque, il bel bolognese ha deciso di fare una ...

Trono Classico U&D - 11 gennaio : Andrea litiga con una corteggiatrice e la elimina : Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 11 gennaio su Canale 5 per la seconda puntata settimanale dedicata ai giovani tronisti. Dopo avere assistito agli sviluppi dei complicati percorsi di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, questo pomeriggio verrà concesso spazio a Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, alle prese con le rispettive corteggiatrici. E per entrambi non mancheranno i problemi con un'eliminazione illustre e un bacio che scatenerà ...

U&D - Tina mette in imbarazzo la De Filippi che le chiede : 'Ti sembra una domanda da fare?' : Ieri, mercoledì 9 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Durante la trasmissione, però, l'opinionista Tina Cipollari si è resa protagonista di una scena molto imbarazzante. In occasione di un confronto tra il cavaliere Michele e la dama Luisa, è emerso che l'uomo ha ancora il desiderio di divenire padre, per cui, dopo che Barbara De Santis si è quasi proposta per lui, la Cipollari ha esordito chiedendole se ...