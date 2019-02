Scritte razziste sui muri contro un ragazzo senegalese adottato La mamma | «Colpa del

Coppia adotta un ragazzo senegalese : sui muri Scritte razziste. 'Pagate per questi negri di m...' : Melegnano , 18mila abitanti, pieno centro storico: lunedì scorso sul muro di cinta esterno all'abitazione di una famiglia che ha adotta to Bakary , un ragazzo di 21 anni senegalese compaiono, vergate ...

Adottano senegalese - Scritte razziste contro famiglia milanese : Una famiglia di Melegnano, in provincia di Milano, finisce tra le grinfie dei razzisti dopo aver adottato un giovane senegalese. Sui muri del Borgo, come riporta infatti 'Il Cittadino', sono comparse frasi che non lasciano molto poco all'immaginazione. Immediata la denuncia ai carabinieri della città e le successive indagini per fare luce sulla vicenda. Arriva la solidarietà del sindaco Rodolfo Bertoli e dell'Anpi, che parlano di "gesto da ...