L’Aquila | esplosione in una casa ad Avezzano | due persone sotto le macerie | forse fuga di

C’è stata un’esplosione in un’abitazione ad Avezzano - in provincia delL’Aquila : Venerdì mattina è esplosa un abitazione ad Avezzano, comune in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. I vigili del fuoco stanno soccorrendo due persone che sono rimaste intrappolate nelle macerie, che «sembrano rispondere». Nell’abitazione abitava una famiglia di tre persone. L’esplosione potrebbe