' Dialogo con i gilet gialli | non con chi vuole la guerra civile' | Di Maio

Luigi Di Maio : "Sì al Dialogo con i gilet gialli - ma non con chi parla di guerra civile" : "In questo evento non ci sono esponenti dei gilet gialli. C'è stata un'interlocuzione con una realtà complessa, ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di lotta armata o la guerra civile. Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio presentendo il manifesto M5S per le Europee.Proprio ieri uno ...

Conte e gli attacchi all'Italia : solo propaganda elettorale. Con Parigi riparte il Dialogo : Il premier nega e dice che, appunto, si è trattato solo di 'dialettica politica'. Gli scogli rimangono, però. Se tra Emmanuel Macron e Sergio Mattarella la pace è fatta , tra i due, d'altra parte, ...

Spagna - la destra si compatta in piazza contro Sanchez : “No a Dialogo con indipendentisti catalani. Subito elezioni” : Erano almeno in 45mila in piazza contro il premier Pedro Sanchez. Il 10 febbraio è stata la giornata della destra spagnola, ritrovatasi a Madrid per chiedere le dimissioni del presidente, considerato un ‘traditore’ per aver avviato colloqui con i separatisti catalani. La manifestazione, la più partecipata da quando, il 2 giugno 2018, il socialista è diventato presidente del governo, ha riunito il Partito popolare, Ciudadanos e Vox, ...

Ankara : Dialogo russo-turco sulla Siria contribuirà alla pace nella regione - : Come dichiarato dal ministro della Difesa turco Hulusi Akar, questi contatti sono anche destinati a salvaguardare i diritti e gli interessi dei due Paesi. I colloqui tra la Russia e la Turchia sulla ...

Tensione Roma-Parigi - toni sempre aspri e Dialogo in salita. Si congela accordo Air France-Alitalia : Cade nel vuoto l'invito al dialogo del vicepremier Salvini al suo omologo francese Castaner. 'Non mi faccio convocare da nessuno' la risposta del politico transalpino. Si sfila l'Ue che parla di '...

I cent'anni dell'Eparchia di Lungro - un esempio di Dialogo e convivenza : ... l'imprenditore calabro-arbëresh, Ernesto Madeo, presidente della Filiera Madeo, ha sottolineato l'importanza dell'economia per il mantenimento del patrimonio dell'Arbëria; Domenico ...

Italia-Francia - da Confindustria e Medef appello a Dialogo : Confindustria e Medef, la controporate industriale francdese, hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per la ripresa di un dialogo costruttivo. "Illustri Presidenti - si legge nella lettera -, in queste ore di tensione politico-diplomatica crescente, Confindustria e Medef ritengono necessario lanciare un appello al dialogo costruttivo e al confronto ...

Basket - Fiba : inizia l'era Zagklis : 'Dialogo aperto con l'Eurolega' : Andreas Zagklis, nuovo Segretario Generale della Fiba, ha scelto una tavola rotonda con la stampa internazionale per fare la prima uscita pubblica al quartiere generale di Mies, nella periferia di ...

Appello al Dialogo di Trump nel discorso sull'Unione. Critiche dai dem - ampi consensi dai sondaggi : 'Il muro anti migranti al confine con il Messico si farà' ha ribadito il presidente che ha attaccato l'Iran ed esaltato la forza dell'economia statunitense. 'Pieno di parole false ed ingannevoli' secondo la speaker della Camera Nancy Pelosi

Papa - Dialogo con Islam per pace mondo : 12.05 "Il dialogo tra il Cristianesimo e l' Islam sia fattore decisivo per la pace nel mondo di oggi". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale parlando del viaggio appena compiuto negli Emirati Arabi Uniti. "Un viaggio breve ma molto importante ha sottolineato - che, riallacciandosi all'incontro del 2017 ad Al-Azhar, in Egitto, ha scritto una nuova pagina nella storia del dialogo tra cristianesimo e Islam e nell'impiego di promuovere ...