: Autonomia, dubbi di Fico,Lega rassicura - NotizieIN : Autonomia, dubbi di Fico,Lega rassicura - TelevideoRai101 : Autonomia, dubbi di Fico,Lega rassicura - PSchioppa : Sarà un pazzo, un filoterrone, un antileghista o i dubbi di @BeppeSala su questa #autonomia e la Sua consguente pro… -

Resta caldo il tema dell'delle Regioni.Il premier Conte: "E'un processo serio da portare avanti.Il Parlamento non può essere destinatario passivo". Il presidente della Cameramette in guardia: "E' importante che il Parlamento abbia un ruolo centrale". Ma la ministra per gli Affari regionali,Stefani,: "Ogni allarmismo è del tutto infondato". "Non toglieremo niente a nessuno" e "il convolgimento condiviso del Parlamento ci sarà". Appello del sindaco di Milano,Sala: "Fermatevi e discutiamo", serve chiarire.(Di venerdì 15 febbraio 2019)