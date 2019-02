Ziva torna in NCIS 16? La verità sul suo destino svelata nell’episodio 13 video

optimaitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Ormai il pubblico della serie non si chiede più sein16, ma piuttosto quando tornerà, dopo le rivelazioni dell'episodio 16x13.Riassunto delle puntate precedenti: l'agenteha lasciato l'all'inizio dell'undicesima stagione trasferendosi in Israele, dopo che al termine della decima aveva salvato insieme a Tony e McGee il capo Gibbs dalle accuse di occultamento di prove e ostruzione alla giustizia. Ma la sua storia si è apparentemente conclusa con la morte nella tredicesima stagione, quando è stata dichiarata scomparsa dopo il colpo di mortaio che ha distrutto la sua casa, sparato per ordine dall'agente della CIA corrotto Trent Kort che intendeva vendicarsi di suo padre Eli David. Sopravvissuta all'attacco, invece, la piccola Tali, figlia die di Tony di cui nessuno conosceva l'esistenza: la scoperta di essere padre spinge anche DiNozzo a cambiare vita ...