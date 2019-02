Zingaretti ' Conte criticato in Ue perchè l Italia non conta più niente'

Vent’anni di Montalbano - Zingaretti : “Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti” : Zingaretti è sempre più Montalbano . Vent’anni fa si davano del lei, Zingaretti e l’eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri Sellerio....

Vent'anni di Montalbano - Zingaretti : "Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti" : Zingaretti è sempre più Montalbano . Vent'anni fa si davano del lei, Zingaretti e l'eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri ...

Pil : Zingaretti a Conte - '3 proposte anti-recessione - governo cambi rotta' : Ho più volte indicato una possibile strategia per aumentare la crescita dell'economia migliorandone la sostenibilità ambientale e sociale. È ciò che ho chiamato Economia Giusta".

La lettera di Zingaretti a Conte per il rilancio dell'economia : Roma, 31 gen., askanews, - 'Gentile Presidente Conte , i pessimi dati sul prodotto interno lordo, Pil, pubblicati oggi dall'Istat confermano il netto peggioramento dell'economia italiana, che ormai è entrata in recessione. Questo andamento negativo è ovviamente legato al rallentamento a livello internazionale, ma deriva anche da fattori nazionali, a partire da una ...

Zingaretti scrive a Conte : “Governo cambi rotta - ecco 3 proposte per fronteggiare la recessione” : Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito Democratico, scrive una lettera al Presidente del Consiglio per proporre 3 azioni urgenti per arginare la recessione. Investimenti pubblici, investimenti privati e ammortizzatori sociali devono tornare al centro della discussione pubblica.Continua a leggere