Mondiali Sci - Petra Vlhova oro nel Gigante. Brignone quinta - Goggia out : La leader di coppa del Mondo e vincitrice della prova iridata di SuperG è quarta, distanziata di 44" dalla Rebensburg, un divario che la pone ancora nelle condizioni di poter ambire a una medaglia. ...

Sci - gigante femminile di Are - Brignone non cerca scuse : “i riflettori hanno inciso ma…” : Sci, gigante femminile di Are: Federica Brignone si è classificata al 5° posto, gara vinta dalla Vlhova Le parole delle azzurre dopo il gigante femminile iridato di Are. Federica Brignone: “Con la luce dei riflettori vedevamo tutti allo stesso modo nella seconda manche, ma non ho voglia di cercare scuse. Sono partita per crederci nonostante il mio distacco, sono andata giù a tutta dalla prima porta all’ultima, forse ho ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

Sci - Mondiali di Are : super Vlhova - Brignone chiude 5ª nel gigante : Sci, Mondiali di Are: Petra Vlhova ha vinto il gigante odierno davanti a Rebensurg e Shiffrin Sarà stato il vento fortissimo, magari la pioggia caduta fino a poco prima del via, o forse la partenza abbassata, o una pista che si è rovinata quasi subito. I motivi possono essere molteplici, quello che è certo che la prima manche del gigante femminile ai Mondiali di Are ha riservato più di una sorpresa. E la seconda promette di fare ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l'intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce

Mondiali Sci 2019 - conclusa la prima manche del gigante femminile di Are : le sensazioni delle azzurre : Da Sofia Goggia a Federica Brignone, le parole delle azzurre dopo la prima manche del gigante femminile di Are Viktoria Rebensburg è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante dei Mondiali di Are. La tedesca completa la sua prova con il tempo di 1’00″91 precedendo la slovacca Petra Vlhova (1’01″10) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’01″28). Quarta la grande favorita della vigilia la ...

Sci - gigante Aare : Rebensburg per l'oro - Goggia 6ª davanti alla Brignone : Prima manche del gigante mondiale di Aare non positiva per Federica Brignone . L'azzurra, a metà gara, è settima ma a +0.95 dalla prima posizione occupata dalla tedesca Rebensburg. Lontano anche il ...

Sci alpino - EYOF 2019 : Matteo Bendotti conquista il bronzo nel gigante a Sarajevo : Matteo Bendotti ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante agli EYOF 2019, il Festival Olimpico della GIoventù Europea che si sta disputando a Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Il 17enne dello Sci Club Radici, che aveva già conquistato un positivo quinto posto in slalom dove Manuel Ploner ci aveva regalato la medaglia d’argento, è stato davvero molto bravo ed è riuscito a salire sul podio in una stagione importante per questo giovane che ...

Mondiali Sci 2019 – Prima manche gigante femminile : Sofia Goggia tra le migliori - bene anche Bassino e Brignone : Sofia Goggia si gioca una medaglia nel gigante femminile dei Mondiali di sci ad Are: l’azzurra sesta dopo la Prima manche I Mondiali di sci ad Are continuano a dare soddisfazioni all’Italia. In attesa della seconda manche del gigante femminile, in cui si assegneranno le medaglie, nella Prima fase della competizione iridata a distinguersi tra le azzurre è stata Sofia Goggia. L’italiana, sesta nella classifica parziale, ha ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Viktoria Rebensburg guida dopo la prima manche - Sofia Goggia ci crede per la medaglia! : Viktoria Rebensburg è al comando della prima manche del Gigante femminile dei Mondiali di sci ad Are. Ancora una volta, però, la località svedese non è sembrata all’altezza di ospitare una rassegna iridata. Le avverse condizioni del meteo hanno portato all’ennesimo abbassamento della partenza di questo Mondiale ed inoltre la pista dopo pochi passaggi si è subito rovinata, rendendo praticamente impossibile un normale svolgimento della ...