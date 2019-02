Roma | picchia bimba di 22 mesi e la riduce in fin di vita

Roma - bimba picchiata in casa : è grave - la madre accusa il suo nuovo fidanzato : Una bambina di 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata picchiata in casa. La mamma della piccola ha indicato il suo nuovo compagno come colpevole. L'uomo, di 24 anni, ha confessato di aver percosso la bimba per motivi futili. "Piangeva troppo" avrebbe riferito il patrigno della piccola ai poliziotti. Il pestaggio della piccola Secondo quanto si apprende, la mamma della piccola si è presentata nell'ospedale dei Castelli, ...

Roma - BIMBA DI 22 MESI PICCHIATA DAL COMPAGNO DELLA MADRE/ Grave - 'è stato un raptus' : BIMBA di 22 MESI massacrata di botte dal COMPAGNO DELLA MADRE: gravissima. Ultime notizie, lui si giustifica: 'ho avuto un raptus', altri precedenti?

Roma - picchiata dal compagno della madre : bimba di 22 mesi in fin di vita : Una bambina di 22 mesi è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Genzano , a pochi chilometri da Roma , con diversi traumi ed ecchimosi. Ad accompagnarla c'era la madre che ha riferito alla ...

Roma - picchiata dal compagno della madre : bimba di 3 anni ricoverata in codice rosso : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 25enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. La bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Tragedia alle porte di Roma : picchiata da compagno della madre - grave bimba di 3 anni : Tragedia alle porte di Roma: un 24enne italiano picchia una bambina di tre anni figlia della convivente. Arrestato per tentato omicidio. Ieri sera all’ospedale di Genzano, ai Castelli Romani, una donna di 23 anni e’ arrivata al pronto soccorso portando la figlia di tre anni che aveva evidenti ecchimosi su tutto il corpo, anche sul viso. I sanitari visto le condizioni della bambina e lo stato di agitazione della madre hanno chiamato ...

Roma - grave una bimba di 3 anni picchiata dal padre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni, ricoverata ora in gravi ...

Castelli Romani - bambina di 22 mesi picchiata dal compagno della madre : arrestato : Il 24enne è accusato di tentato omicidio. La piccola ricoverata mercoledì sera in gravissime condizioni

Roma - bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della mamma perché piangeva troppo : Un bruttissimo fatto di cronaca si è consumato nella serata di ieri in zona Castelli Romani, vicino Roma. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 25 anni, ha picchiato sua figlia, di soli 22 mesi. Il motivo del folle gesto del soggetto è quanto mai banale: la bimba infatti, secondo quest'ultimo, piangeva troppo, e quindi voleva trovare un modo per farla stare zitta. All'improvviso, si è scagliato contro la creatura, colpendola più ...

Roma - grave bimba di tre anni picchiata dal compagno della madre : Una bambina di tre anni si trova ricoverata in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma. La piccola sarebbe stata trasferita nella serata di mercoledì dall'ospedale di Genzano dove era arrivata con diverse ecchimosi alla testa, accompagnata dalla madre. La donna ha riferito che la piccola era stata picchiata dal compagno.Dall'ospedale è stato allertata la polizia che ha rintracciato l'uomo e lo ha arrestato per tentato ...

Francesco Chiofalo - il fidanzato di Selvaggia Roma dichiara : 'Lui l'ha picchiata' : Sembra non finire mai lo scontro social tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Ricordiamo che i due sono noti per aver partecipato, come coppia, a Temptation Island. I due, dopo la trasmissione, si sono lasciati e lei ha deciso di ricominciare a frequentare il suo ex fidanzato Luca Muccichini. Proprio quest’ultimo ha deciso di difendere la sua fidanzata dagli attacchi social. Il fidanzato di Selvaggia Roma attacca Francesco Chiofalo In questi ...

Roma : bullo minaccia - picchia e insulta il figlio - la madre fa arrestare il 15enne : Quella che si sta per raccontare è senza ombra di dubbio una notizia molto grave che per fortuna si è conclusa in maniera positiva e che riguarda, ancora una volta, il fenomeno sempre più dilagante del bullismo a scuola. In particolare, l'episodio si è consumato nella provincia di Roma, dove un ragazzino quindicenne veniva continuamente picchiato, insultato e minacciato da un suo coetaneo, nonché compagno di scuola. Secondo quanto si apprende ...

Pesanti accuse contro Francesco Chiofalo : Picchiava Selvaggia Roma e….Leggi per saperne di più : Dopo aver parlato dal profilo di Selvaggia Roma, Luca Muccichini poche ore fa ha pubblicato delle storie sul suo account, nelle quali ha fatto un’altra grave accusa. Luca ha detto che l’ex fidanzato di... L'articolo Pesanti accuse contro Francesco Chiofalo: Picchiava Selvaggia Roma e….Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Roma : non vuole chiudere storia d’amore e picchia ex compagna - arrestato : Roma – Un 24enne capoverdiano proprio non si rassegnava alla fine della loro storia d’amore e cosi’ ieri, in piena notte ha bussato nuovamente alla porta della sua ex che, spaventata, non ha aperto. L’uomo, pero’, non si e’ fatto scoraggiare e rompendo il chiavistello e’ riuscito a introdursi nell’abitazione, scagliandosi contro la donna, colpendola ripetutamente con calci e ...

Roma : picchiato per cellulare e qualche euro - 5 persone in manette : Roma – Lo hanno rapinato e malmenato per impossessarsi del suo telefono cellulare e pochi spiccioli. E’ accaduto ieri pomeriggio a Roma in via Gioberti angolo via Giolitti nel quartiere Esquilino ai danni di uno straniero. Sono 5 gli stranieri, arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, Esquilino e Castro Pretorio che, notata la scena sono immediatamente intervenuti bloccando i malviventi. Uno ancora ...