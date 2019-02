Isola dei Famosi 2019 | Paolo Brosio show | “Ora mi inca**o! Ti faccio i nomi… “ E Alda

Giucas Casella : "L'Isola dei Famosi? Carica di energia" E su Mara Venier... : Giucas Casella, in una lunga intervista al settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha confessato la propria amarezza per essersi dovuto rittirare, per ben due volte, dal programma per problemi di salute: Nel 2008 svenni, può capitare. Mio figlio James, che è medico, si spaventò da morire e in Italia fece il finimondo: andò dalla Ventura, dal produttore Gori: “Mio padre è malato, ha il diabete…”. Morale, mi costrinsero a tornare. ...

Ascolti tv - L’Isola dei famosi batte la Champions League : Rai1 si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata del 13 febbraio in termini di telespettatori, mentre Canale 5 ha ottenuto uno share più alto. La partita Ajax – Real Madrid per la Champions League, trasmessa da Rai1, infatti, ha ottenuto 3.515.000 telespettatori e uno share 13,81%, mentre la quinta puntata de L’isola dei famosi, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, è stata vista da 2.885.000 telespettatori con uno share del ...

Ascolti Tv mercoledì 13 febbraio : L’Isola dei Famosi risale e batte tutti : Ascolti Tv mercoledì 13 febbraio: successo per la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, seguita dalla partita di Champions League Salgono i dati di ascolto dell’Isola dei Famosi 2019. Ebbene secondo quanto svelato nelle ultime ore, la puntata di mercoledì 13 febbraio avrebbe conquistato una bella porzione di pubblico. La prima serata di ieri vede il […] L'articolo Ascolti Tv mercoledì 13 febbraio: L’Isola dei Famosi ...

Isola dei Famosi - Brosio contro la produzione : 'Quando vi fa comodo rispettate le regole' : La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi è stata una puntata decisamente movimentata. Nonostante gli avvenimenti che stanno accadendo, però, il reality show non riesce proprio a decollare in termini di ascolti. Ad ogni modo, l'argomento che ha generato maggiore scompiglio riguarda la piazzata fatta da Paolo Brosio che ha infuocato gli animi in Honduras. Complici lo stress, la fame e i mosquitos, Brosio ha avuto una reazione davvero spropositata ...

Isola dei famosi - il dato inquietante sugli ascolti : meno telespettatori di Raidue e della partita dell'Ajax : Alessia Marcuzzi vince in share ma non in telespettatori. L'Isola si risolleva negli ascolti, anche perché ieri 13 febbraio il competitor non era dei più forti. Su Rai 1 Ajax - Real Madrid, andata Ottavi di Finale di Champions League, ha registrato 3.515.000 telespettatori, share 13,82%. Ha fatto il

Isola dei Famosi 2019 - i messaggi privati tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè (video) : Il direttore di 'Spy', Massimo Borgnis, ospite, stamattina, a 'Mattino 5, per commentare le vicende dei naufraghi dell''Isola dei Famosi', ha rivelato alcuni dettagli su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si sarebbero scambiati una fitta corrispondenza di messaggi privati sui social prima dello sbarco in Honduras. Il giornalista ha anticipato, nel salotto mattutino di Federica Panicucci, ...

Alessia Marcuzzi : recupera L’Isola dei Famosi contro La Porta Rossa : Alessia Marcuzzi: cresce L’Isola dei Famosi contro La Porta Rossa La nuova collocazione de L’Isola dei Famosi al mercoledì sera ha permesso al reality show condotto da Alessia Marcuzzi di crescere negli ascolti. La quinta puntata è stata seguita da 2.885.000 telespettatori, pari al 17,3% di share. Questo dato registrato ha dimostrato che la rete ammiraglia del Biscione è riuscita a battere la concorrenza in termini di share: sul ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi 2019 - Alda D'Eusanio e Roberto Cenci abbandonano il programma : L'Isola dei Famosi 2019 continua a perdere pezzi, questa volta però non si tratta dei naufraghi ma di due pezzi da novanta: Alda D'Eusanio e il regista Roberto Cenci abbandonano il...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio sbotta sul caso Stefano Bettarini : 'Ca....a pazzesca' : All'Isola dei Famosi è Paolo Brosio Show. Il giornalista interviene in difesa di Stefano Bettarini, messo sotto accusa dalla produzione per aver manipolato la macchina del riso al fine...

Isola dei famosi - resoconto puntata del 13 febbraio : fuori Yuri - Capparoni si trasferisce : È stata una puntata dell'Isola dei famosi abbastanza scoppiettante quella che i telespettatori di Canale 5 hanno seguito ieri 13 febbraio. Fin dalle prime battute, infatti, gli scontri e le polemiche non sono mancate e già l'assenza di Alda D'Eusanio è stata ragione di discussione da parte del pubblico da casa. Alessia Marcuzzi, infatti, ha presentato la sola Alba Parietti, limitandosi a precisare che la collega non poteva essere presente il ...

Isola dei famosi - arriva il ciclone Soleil : È in Honduras da soli tre giorni, eppure l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Soleil Sorge è già riuscita a spezzare tutti gli equilibri preesistenti. Tra chi la 'ama', su tutti, Jeremias Rodriguez, ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo ...

Kaspar Capparoni e Yuri eliminati all’Isola dei Famosi 2019 con sorpresa tra bollenti spiriti e il forfait di Alda d’Eusanio : E alla fine è ancora tutto come previsto se non fosse per la misteriosa assenza di Alda d'Eusanio che ieri sera non era presente in puntata a L'Isola dei Famosi 2019 per via di quello che sembrava essere un impegno già preso. Il mistero si infittisce e forse solo oggi scopriremo la verità sull'assenza dell'opinionista che, se tutto andrà come deve, tornerà in onda mercoledì prossimo insieme al resto della ciurma ma senza i due eliminati di ieri ...