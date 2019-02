C’è ma non si vede | ecco come attivare il LED di notifica sui Google Pixel e sui Pixel 2

F1 - Kimi Raikkonen : “In Alfa Romeo Racing C’è meno politica. L’addio di Arrivabene in Ferrari? Non sono affari miei” : Il finlandese Kimi Raikkonen è pronto per una nuova avventura in F1. Il 39enne nativo di Espoo, dopo 8 anni (non consecutivi) trascorsi in Ferrari, torna laddove tutto era iniziato o almeno fino ad un certo punto. Sì perché l’esperienza di Kimi nel Circus prese il via nel 2001 nel Team Sauber, scuderia che ha sposato la causa progettuale dell’Alfa Romeo e sta assumendo dei contorni meno da protagonista, stando a quel che si ...

Bolzano - audio del consigliere leghista Masocco : “C’è una dj figa da violentare”. Lui smentisce : “La voce non è la mia” : “Vieni al Juwel, c’è una dj figa da violentare. Adesso ti faccio una foto porco d…”. Sono le parole registrate in un audio diffuso dal quotidiano altoatesino di lingua tedesca Die Neue Suedtiroler Tageszeitung e attribuite al consigliere comunale della Lega di Bolzano, Kevin Masocco. Un messaggio vocale che, secondo il giornale, è stato mandato in una chat di partito su Whatsapp e sarebbe rivolto a un amico dello stesso ...

In Spagna non C’è più la maggioranza di governo : I partiti indipendentisti catalani hanno votato contro la legge di bilancio del governo Sánchez, che ora probabilmente indirà elezioni anticipate

F1 - Ricciardo convinto : “il gap con i top team C’è ancora - ma non mi accontenterò del 4° posto per sempre” : Il pilota australiano ha parlato della nuova R.S. 2019 presentata oggi, soffermandosi anche sui valori tecnici che emergeranno in pista La nuova Renault è stata presentata oggi a Enstone, dove Ricciardo ed Hulkenberg hanno tolto i veli alla R.S. 2019. Look non particolarmente rinnovato rispetto al passato, ma un progetto molto più ‘pulito’ che avrà come obiettivo quello di ridurre il gap con Mercedes, Ferrari e Red Bull. Ph. ...

Cina - la ricerca : “Ritirare i paper scientifici sui trapianti - non C’è stato controllo sugli espianti da detenuti giustiziati” : Una violazione degli standard etici internazionali rischia di rendere la comunità scientifica “complice” dei metodi “barbarici” con cui il governo di Pechino per anni ha sopperito alla domanda di organi con gli espianti forzati su prigionieri di coscienza. E’ quanto sostiene uno studio realizzato da Wendy Rogers, docente di etica clinica a Sydney, pubblicato mercoledì scorso sulla rivista medica BMJ Open. Secondo ...

Non C’è pace per Higuain beccato mentre sputa all’Etihad : Il cappotto col City di Guardiola Non c’è pace per Gonzalo Higuain al Chelsea. Si direbbe cornuti e mazziati perché, dopo i sei gol subiti dal City di Pep Guardiola, Gonzalo Higuain è stato “beccato” mentre sputava su un corrimano nello spogliatoio dell’Etihad. Gesto poco apprezzato in Inghilterra, come quello di Sarri che non aveva stretto la mano a Guardiola al termine della partita salvo posi scusarsi immediatamente nel post partita. E ...

Per la “Festa della Donna” Catania ospita “Più bella cosa non C’è” - il nuovo show di Teo Mammucari : Sta registrando sold out in tutta Italia ed arriverà a Catania, al Teatro Ambasciatori, l’8 marzo il nuovo show teatrale

Abruzzo - non si può dire che l’Italia è di destra. È che in Italia C’è solo la destra : L’Abruzzo è solo molto parzialmente indicativo, con questa astensione ancora meno. Però si vede che il centrodestra ha un risultato importante, ma in linea con gli anni berlusconiani, con la differenza interna per cui la Lega cresce prendendo tanti voti agli alleati (perfino a Fratelli d’Italia che esprimeva il candidato). Pd e 5s calano (molto più i 5s, perché il risultato del Pd va letto sommando almeno due liste) e per ora sembrano non ...

Elezioni europee - l’appello degli ecologisti : “Facciamo crescere l’onda verde e civica. Non C’è un pianeta B” : Un progetto civico, ecologista, contro i populismi e i sovranismi, per una società “giusta e aperta” che possa rinascere con un Green New Deal. Così si presenta l'”onda verde” che per le prossime Elezioni europee del maggio 2019 ha lanciato un appello per raccogliere quanti più seguaci possibili. “Non c’è un pianeta B”, è lo slogan del gruppo che punta l’attenzione ai cambiamenti climatici e ai ...

L’Atletico Madrid che non C’è più. Colchoneros smarriti : L’Atletico Madrid che non c’è più. Colchoneros smarriti L’Atletico Madrid a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni non c’è più. O almeno sembra. I biancorossi di Madrid stanno vivendo un periodo buio dal quale non sembrano riuscire a venir fuori. Il derby perso in casa contro il Real Madrid ne è l’ultima dimostrazione lampante, dove si è vista una squadra smarrita e disattenta fronteggiare un Real Madrid poco ...

Sanremo 2019 - C’è il Festival ma gli italiani non abbandonano Pornhub : il traffico del sito porno cala solo del 5% : Baglioni, Bisio e Raffaele non erodono granché il traffico di Pornhub. Un calo di utenti del 5% ad inizio serata e un’oscillazione quasi impercettibile per un paio d’ore di Festival. Questi i dati resi pubblici dal sito del porno free più importante al mondo proprio per capire quanto la prima serata di Sanremo abbia attratto attenzione e spettatori rispetto alle performance di Riley Reid&co. Ebbene la prima serata dell’edizione 2019 tra ...

L’isola che non c’era : I ricercatori della NASA hanno visitato una nuova isola che si è formata tre anni fa a Tonga, trovandoci già piante e animali (e uno strano fango)