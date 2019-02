Salvini | Non c' è l' ho con Mahmood | contesto l' inutile giuria d' onore

Matteo Salvini - orrore puro di Chef Rubio : 'Subumano - non vali un caz***. E le tue donne...' : Questo scatena ancora una volta Chef Rubio , sempre più fuori controllo, il quale riversa tutto il suo livore sempre sul social: 'Io dico che non ce capisci'n caz*** né de musica né de politica né de ...

[Il commento] Gli scontri di Torino e il radicalismo parolaio di Salvini : un ministro che non ha paura dei fantasmi del passato : Solo per dovere di cronaca, a Milano ricordano ancora un giovane Salvini che frequentava il centro sociale Leoncavallo. Sembra che in questi ultimi anni il terrorismo sia andato in soffitta, dopo le ...

Sanremo - Matteo Salvini ed Elisa Isoardi non sono d'accordo sul vincitore Mahmood : Mahmood con il brano 'Soldi' trionfa a sorpresa nella finalissima della 69' edizione del Festival di Sanremo. La vittoria dell'italo-egiziano ha subito fatto scoppiare la polemica sui social, mandando in scena uno scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. ...Continua a leggere

Abruzzo : Salvini - 'chi non vota ha già perso - #oggivotolega' : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.

Sanremo 2019 - Ultimo e il tifo di Salvini : "Non mi interessa - le canzoni non sono più mie" : Ultimo era arrivato a Sanremo come grande favorito, lo ha finito piazzandosi secondo, ma incassando almeno il tifo di Matteo Salvini, che ha confessato di aver sperato nella sua vittoria fino all'Ultimo. Il vincitore di X-Factor però arriva in conferenza stampa fin troppo nervoso, la pressione subit

La classifica del Festival di Sanremo 2019 : Mahmood è il vincitore ma Salvini (e non solo!) avrebbe preferito Ultimo : La classifica del Festival di Sanremo 2019, tra i fischi del pubblico, ha rivelato un podio prevedibile per due posizioni su tre. Sul podio sono saliti tre giovani, due solisti ed un gruppo: Ultimo, Mahmood e Il Volo occupano i primi tre posti della classifica di gradimento derivante dai voti di tutte le giurie nelle cinque serate del Festival. Se su Ultimo c'erano pochi dubbi del suo posizionamento sul podio, visto il grande successo nelle ...

Achille Lauro : 'non piaccio a Salvini? Non importa - il mio brano è culturale' : ... sono degli ignoranti , il tapiro non l'ho preso - conclude - la mia più grande soddisfazione è aver riportato di moda la chitarra elettrica, strumento meraviglioso che nel mondo rap e trap era ...

Diciotti - Laura Grillo sta con Matteo Salvini : "Perché non va processato" : Il M5s si è deciso a "salvare" Matteo Salvini dal processo Diciotti? L'ultimo pesantissimo indizio arriva dalle parole di Giulia Grillo, il ministro della Salute: "A mio avviso è un precedente molto pericoloso, perché metterebbe in dubbio la possibilità di chiunque, pure la mia, all'interno del gove

Bankitalia - Salvini : Signorini? Chi non ha vigilato trae conseguenze : Roma, 9 feb., askanews, - 'Non conosco Signorini come persona. Chi da tanti anni doveva vigilare e non ha vigilato deve trarre le conseguenze da questa mancata vigilanza. Non è una questione ad ...

Lupo Rattazzi a Salvini : faccia in modo che i suoi alleati non siano più in condizione di mettere in gravissimo imbarazzo il nostro paese nel mondo : L'imprenditore Lupo Rattazzi compra una pagina intera su Repubblica e scrive a Salvini: "Onorevole Salvini, questo è un appello: faccia in modo che gli alleati della Lega nella attuale coalizione di governo non siano più in condizione di mettere in gravissimo imbarazzo il nostro paese nel mondo. faccia la cosa giusta, per piacere. Lupo Rattazzi, imprenditore".Lo scorso anno aveva fatto la stessa cosa, nel maggio, per chiedere a Di ...

“Voglio una fine così”. Baglioni : “Achille Lauro parla di droga? Non me ne sono accorto”. Salvini : “Uno schifo” : Non c’è pace per Achille Lauro in questi giorni di festival. Dopo le accuse di plagio (qualcuno avrebbe individuato delle somiglianze con un brano degli Smashing Pumpinks), ora di nuovo dito puntato contro la sua canzone, Rolls Royce, che sarebbe un incitamento all’utilizzo di stupefacenti. A sollevare il dubbio che sia “un inno all’ecstasy” è di nuovo Striscia la Notizia. Rolls Royce sarebbe infatti il nome con cui ...

Crisi Italia-Francia - Salvini : “Lavoriamo insieme”. Castaner : “Non mi faccio convocare da nessuno” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva invitato l'omologo francese Castener: "Mettiamo sul tavolo i dossier che ci riguardano, smettiamo di parlare e lavoriamo". Il ministro francese: "Non mi faccio convocare da nessuno. Il dialogo è costante tra noi, bisogna fare in modo che sia rispettoso"Continua a leggere

L’ira di Parigi contro Matteo Salvini : non ci facciamo convocare : La situazione è esplosiva. L’unica strada sarebbe quella che Luigi Di Maio una volta tanto chiedesse scusa ai francesi e

Salvini invita a Roma l'omologo francese Castaner che rifiuta : "Non mi faccio convocare da nessuno"All'ateneo di Torino esposta la bandiera transalpina : Il vicepremier aspetta il francese "per un confronto ed un proficuo scambio sui dossier aperti". Di Maio: "Nessuna lite in corso".