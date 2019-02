Napoli | c' era una volta Ciro | è allarme Mertens | non segna più

Primavera - la Fiorentina si prende il big match. Successi per Atalanta e Napoli : Domenica mattina intensa per il campionato Primavera 1, con tre posticipi capaci di regalare tanti gol e di incidere in maniera significativa sulla classifica della massima serie del calcio giovanile ...

Diretta Napoli Palermo Primavera/ Risultato finale 3-2 : i siciliani sfiorano il pareggio nel recupero! : Diretta Napoli Palermo Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta Napoli Palermo Primavera/ Risultato Live 0-0 - info streaming e video : si comincia - via! : Diretta Napoli Palermo Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA Napoli PALERMO PRIMAVERA/ Streaming video e tv : i precedenti - rosanero avanti 9 a 3 : DIRETTA NAPOLI PALERMO PRIMAVERA, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1.

STRAPPI Napoli : Considerazioni semiserie post Fiorentina-Napoli : Le inserisco come mi vengono, senza badare alla forma ed al politically correct per condividere quello che deve rimanere solo uno sport ed un divertimento. Considerazione semiserie post Fiorentina-...

Napoli. Debora Liberati morta in un incidente a Meolo : Tragedia della strada in Veneto. Una carambola tra auto sulla A4 è stata fatale per Debora Liberati, 45 anni di

Calcio a 5 - Serie A 2019 : l’Acqua&Sapone supera Catania - Pesaro batte Napoli nel big match del 15° turno : Quindicesimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019 andato in archivio. In attesa del posticipo di lunedì sera tra il Real Rieti e la Came Dosson, cinque gli incontri che si sono disputati. La capolista Acqua&Sapone Unigross si è imposta 4-2 contro il Meta Catania Bricocity. Le reti di Leandro Cuzzolino e di Gabriel Lima, oltre alla doppietta di Wellington Coco, hanno permesso alla compagine abruzzese di superate i siciliani ...

Napoli - ragazzo accoltellato in piazza Dante : 'Erano in due - volevano rapinarmi' : Prima la minaccia, poi la coltellata. Un giovane di 27 anni - A.M. , incensurato - è stato ferito nel pomeriggio mentre percorreva, diretto a casa, vico Cappuccinelle, non lontano da piazza Dante. ...

Condò : “Napoli? Pari stronca sul nascere le speranze” : LE OPINIONI DI ADANI E CONDO’ Nel post-partita di Fiorentina-Napoli, durante la trasmissione “Sky Calcio Live”, Daniele Adani e Paolo Condò hanno espresso alcune considerazioni alla luce dello 0-0 del Franchi. ADANI SOTTOLINEA LA TENUTA DIFENSIVA DEL NAPOLI L’ex interista giudica discreta la gara degl uomini di Ancelotti: “Non sempre si può pretendere l’eccellenza dal Napoli, ma con l’andare della partita è cresciuto e ha ...

La Fiorentina blocca il Napoli sullo 0-0. Stasera Parma-Inter : Adesso dovrà rispondere la Juve, che può cercare di allungare nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma il campionato si accende sul fronte Champions. In attesa delle milanesi, salgono ...

Settimo pareggio stagionale per il Napoli - la Fiorentina si conferma bestia nera : La Fiorentina si conferma un’avversaria difficile per i ragazzi di mister Ancelotti. Ma anche il Franchi si conferma uno stadio apertamente razzista con i cori che sono partiti dalla curva Fiesole all’indirizzo dei tifosi presenti nel settore ospiti. Dopo “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco” si è sentito anche “San Gennaro pezzo di m..da”. 11 tiri, 3 nello specchio della porta, ma nulla da ...

Aria al posto del carburante - trucchi dei benzinai smascherati dalla Gdf di Napoli (VIDEO) : Attorno ai carburanti il dibattito è sempre acceso, si tratta di un tema su cui convergono tanti interessi. Quello degli camionisti che si occupano del trasporto delle merci, dei privati che vivono in aree dove muoversi con i mezzi pubblici risulta difficoltoso e persino quelli politici. Da tempo, infatti, le campagne elettorali sono animate da propositi di abolizione delle famigerate accise. Per il momento c'è da registrare unicamente il ...

Consip - Pg "condannare Woodcock e Carrano"/ Il pm di Napoli al Csm : "mio operato corretto" : Pg Cassazione davanti al Csm sul caso Consip: 'condannare Woodcock e Carrano a censura e ammonimento'. La difesa del pm di Napoli, 'mio operato corretto'

Incidenti lavoro - operaio muore a Napoli : Napoli, 7 FEB - Un operaio di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi nella zona del Vasto a Napoli. L'uomo è caduto dal terzo piano di un'impalcatura in allestimento in via Pisa per ...