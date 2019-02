“Vittime del salva banche” all’attacco | da Di Maio e Salvini nulla di convincente

ilfogliettone

(Di domenica 10 febbraio 2019) Domande "fondamentali" sono rimaste senza risposta. Questo il giudizio espresso da Letizia Giorgianni, coordinatrice del comitato "Vittime delbanche", al termine dei lavori dell'assemblea di Vicenza. Secondo Giorgianni i vicepremier Matteoe Luigi Di"hanno ribadito che qualunque sia il giudizio della Commissione il governo eroghera' comunque i rimborsi. Ma non hanno rispostodisul fatto che una sentenza della Corte costituzionale potrebbe obbligare le amministrazioni a disapplicare le norme in contrasto con il quadro legislativo comunitario". Il timore e' che "una procedura di infrazione congelerebbe i rimborsi, anche se i due vicepremier hanno escluso questa ipotesi". "Ma davvero - si chiede - siamo sicuri che i rimborsi, in questo clima di incertezza, potranno essere erogati a partire dal 2019? Oppure alla fine il governo sara' purtroppo ...