Sanremo | Matteo Salvini ed Elisa Isoardi non sono d' accordo sul vincitore Mahmood

Sanremo - Matteo Salvini boccia il vincitore : "Io avrei scelto Ultimo" : Politica e intrattenimento si fondono nell'ultima serata di Sanremo 2019 . Nel Festival di Baglioni, Mahmood ha trionfato con 'Soldi', stupendo il pubblico e in barba ai pronostici che davano Ultimo e ...

Leggi il commento di Matteo Salvini sul vincitore di Sanremo - Mahmood…. : Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019: il vice-premier faceva il tifo per Ultimo e Il Volo Il vice-premier Salvini ha seguito come tantissimi altri italiani il Festival di Sanremo 2019. A... L'articolo Leggi il commento di Matteo Salvini sul vincitore di Sanremo, Mahmood…. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo : il commento di Matteo : Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019: il vice-premier faceva il tifo per Ultimo e Il Volo Il vice-premier Salvini ha seguito come tantissimi altri italiani il Festival di Sanremo 2019. A quanto pare, Matteo si è appassionato a tanti dei brani in gara in questa sessantanovesima edizione della kermesse canora dedicata alla […] L'articolo Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo: il commento di Matteo proviene da Gossip ...

Mahmood vince Sanremo - Matteo Salvini : “La canzone italiana più bella? Avrei scelto Ultimo” : A pochi minuti dall'annuncio del vincitore del Festival di Sanremo 2019, artista milanese di origini egiziane, arriva immediato il commento del Ministro degli Interni, che dice la sua sull'esito del voto su Twitter.Continua a leggere

Sanremo 2019 - Achille Lauro massacrato da Matteo Salvini? La risposta sconcertante : 'La mia canzone...' : Di sicuro è il più discusso e criticato di questo Festival di Sanremo : si parla di Achille Lauro e del suo controverso brano Rolls Royce . Prima le accuse di plagio, poi quelle relative al fatto che ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro massacrato da Matteo Salvini? La risposta sconcertante : "La mia canzone..." : Di sicuro è il più discusso e criticato di questo Festival di Sanremo: si parla di Achille Lauro e del suo controverso brano Rolls Royce. Prima le accuse di plagio, poi quelle relative al fatto che il brano sarebbe un inno alla droga, all'ecstasy in particolare, caso sollevato da Striscia la Notizia

Sanremo 2019 - Achille Lauro replica a Matteo Salvini : “Altro che droga - Rolls Royce è un testo culturale” : Matteo Salvini stronca Achille Lauro. Per il vicepremier e ministro dell’Interno infatti, la canzone “Rolls Royce”, presentata a Sanremo dal rapper “è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io preferisco Ultimo, Il Volo, preferisco Sanremo associato a Tenco, ho preferito Ligabue, Cocciante e Loredana Bertè. Quella roba lì secondo me non è musica“. Così ha detto ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Achille Lauro : "Penoso - pietoso - schifo" : No, a Matteo Salvini proprio non è piaciuta la canzone portata da Achille Lauro al Festival di Sanremo, quella Rolls Royce al centro di molte polemiche. Il ministro dell'Interno, interpellato a SkyTg24, contro la canzone usa il machete: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Parole forti

Sanremo 2019 - Achille Lauro replica a Matteo Salvini : “A lui fa schifo? Rolls Royce è un testo culturale” : Matteo Salvini stronca Achille Lauro. Per il vicepremier e ministro dell’Interno infatti, la canzone “Rolls Royce”, presentata a Sanremo dal rapper “è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io preferisco Ultimo, Il Volo, preferisco Sanremo associato a Tenco, ho preferito Ligabue, Cocciante e Loredana Bertè. Quella roba lì secondo me non è musica“. Così ha detto ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Achille Lauro : 'Penoso - pietoso - schifo' : No, a Matteo Salvini proprio non è piaciuta la canzone portata da Achille Lauro al Festival di Sanremo, quella Rolls Royce al centro di molte polemiche. Il ministro dell'Interno, interpellato a ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini stasera tradisce Claudio Baglioni : «Oggi guardo Rai3» : di Emiliana Costa Sanremo 2019 , stasera Matteo Salvini guarderà altro. Il ministro dell'Interno ha appena pubblicato un selfie su Twitter con una bottiglia di vino e il programma della serata: ' ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro Achille Lauro : “La sua Rolls Royce è un inno alla droga? Mi fa schifo” : Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, ha raggiunto Matteo Salvini per chiedere un parere sul brano Rolls Royce, di Achille Lauro, in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. E il ministro ha commentato: “È terribile: mi fa schifo solo l’idea“. Quale idea? Quella secondo la quale la canzone in questione farebbe riferimento a una droga sintetica. Ghione ha infatti aggiunto: “Mi sembra che stia ammiccando, non ...

Sanremo 2019 - c'è Claudio Baglioni sul palco e Matteo Salvini 'impazzisce' : le parole clamorose : Sul palco dell'Ariston nel corso della terza serata c'era Claudio Baglioni, che si esibiva al suo Festival di Sanremo con il brano E tu... E dopo le polemiche che avevano preceduto la kermesse, il definitivo "gesto di pace" da parte di Matteo Salvini. Già, perché il ministro dell'Interno, con discre

Sanremo 2019 - sul palco l'ossessione per Matteo Salvini : fermi tutti - il leghista li stende così : Benvenuti al Festival di Sa... lvini. In un' edizione sottotono della kermesse, dove fioccano cantanti italiani semi-sconosciuti e si nota la mancanza di artisti internazionali, la vera popstar è Matteo Salvini. È lui il convitato di pietra di questa cinque giorni in musica, una presenza-assenza ing