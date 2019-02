Asti Opera & Ballet all' Alfieri

Il finto chirurgo plAstico che operava con la terza media si difende : “Non sono un falso medico” : Nel 2011, quando era stato smascherato la prima volta, diceva: “sono nato per fare il medico, è una passione che ho fin da piccolo. Ma la medicina non si impara solo sui libri”. Ieri, invece, fermato mentre tentava di andare in Ungheria, si è difeso così: “Dirò tutto al momento giusto, non sto scappando, non ho nulla da nascondere. Devo parlare con i miei avvocati e alla fine fornirò tutte le prove: non sono un falso medico e ...

Finto chirurgo plAstico con la licenza media : «Centinaia di operazioni - ma non sa neanche mettere i guanti» : Aveva la licenza media, ma si spacciava per medico laureato nelle migliori università del mondo. Il Finto chirurgo ha operato per un anno in cinque cliniche d?élite a Bucarest,...

Finto chirurgo plAstico con la licenza media : «Centinaia di operazioni - ma non sa neanche mettere i guanti» : Aveva la licenza media, ma si spacciava per medico laureato nelle migliori università del mondo. Il Finto chirurgo ha operato per un anno in cinque cliniche d?élite a Bucarest,...

Con la licenza media si spaccia per chirurgo plAstico e opera sui pazienti : Il 38enne italiano per quasi un anno è riuscito a convincere tutti, ingannando diverse cliniche private in Romania e arrivando fino in sala operatoria prima di essere scoperto. Ci aveva già provato diversi anni fa in Italia e aveva subito una condanna a un anno e mezzo di carcere ma ora ci ha riprovato.Continua a leggere

Falso chirurgo plAstico italiano operava con la terza media a Bucarest : Esercitava la professione di chirurgo plastico in Romania da diversi anni presentando documenti e titoli prestigiosi falsi acquisiti in diverse città estere ed esposti nel suo studio. Un 39 enne originario di Venezia, Matteo Politi, nonostante sui social network decantasse le sue abilità nella professione di chirurgo plastico, possedeva solo la terza media ed esercitava la professione di chirurgo sotto il Falso nome di Matthew Mode. Secondo le ...

Tav - Salvini : “Prima si fa meglio è. Analisi costi-benefici? Non l’ho letta - ma M5s ha ragione : opera sovrAstimata” : “I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della visita al cantiere della Tav di Chiomonte. “L’opera si può ridimensionare, il contratto di governo è chiaro. A occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da ...

CAsting di Cineworld Roma per una soap opera e di 'Marie Claire' per modelle : In queste settimane sono corso delle selezioni da parte di Cineworld Roma alla ricerca di figuranti speciali per una nota soap opera, di cui non è stato diffuso il nome. Sono inoltre aperti i Casting per aspiranti modelle professioniste organizzati dalla rivista Marie Claire in collaborazione con OVS e con l'agenzia Women Management. Cineworld Roma Per una nota soap opera, il cui nome non è stato reso pubblico, Cineworld Roma cerca uomini, di ...

TIGRE COL MAL DI DENTI CURATA A PARMA/ Felino operato per problemi di mAsticazione : ora può mordere : TIGRE con problemi ai DENTI CURATA all'università di PARMA: il Felino operato per problemi di masticazione risolti con un breve intervento chirurgico.

A 15 anni ha un tumore al cervello - SebAstiano operato grazie a una gara di solidarietà : Dopo gli appelli lanciati dal padre online sui social, In appena tre settimane una colletta nazionale e internazionale ha fruttato 40mila euro e nelle ultime 7 ore addirittura altri 30mila euro per poter portare Sebastian a Sidney dove è stato finalmente operato. "Vorrei che questa storia arrivi nelle televisioni Italiane e Australiane e anche in Vaticano perché questa è una grandissima storia" ha scritto il padre.Continua a leggere