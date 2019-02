Obiettivo futuro

Morten Thorsby - futuro alla Sampdoria con l’ Obiettivo di diventare grande : Morten Thorsby è un calciatore norvegese, centrocampista dell’Heerenveen. Dal 1° luglio 2019 sarà un giocatore della Sampdoria . Thorsby ha giocato con la maglia dell’Heming fino al 2009, per poi entrare nelle giovanili del Lyn nel 2010.Nel 2012, è entrato a far parte del settore giovanile dello Stabæk. Thorsby ha debuttato con la maglia dello Stabæk il 9 giugno 2013, subentrando ad Anders Trondsen nel successo casalingo per 4-1 ...

La Juve pensa al futuro : l'Obiettivo è Isco. Il Napoli valuta Allan e rilancia per Barella : Prima Ramsey e poi Isco. La Juve si muove rapidamente per rafforzare a giugno una squadra già fortissima. Quasi fatta per il gallese, in scadenza con l'Arsenal, ora Fabio Paratici cerca di inserirsi ...