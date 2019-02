Niente autorizzazioni | chiuso ' asilo'

notizie.tiscali

(Di sabato 9 febbraio 2019) ANSA, - BOLOGNA, 9 FEB - La scuola materna non aveva alcuna autorizzazione e quindi non doveva esistere. Inoltre, dopo un sopralluogo dell'Asl, è risultato che tutti i 12 bambini che ospitava non ...