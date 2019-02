Marea sindacale a Roma

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019) È partito il corteo dei sindacati contro il governo. Grande partecipazione alla manifestazione che attraverserà le strade del centro diI sindacati protestano contro le politiche economiche messe in atto dal governo con la Legge di Bilancio e chiedono sostegno a crescita, sviluppo, occupazione e pensioni."Fin da settembre-ottobre, appena abbiamo visto le prime proposte del governo dichiarammo che questa manovra era miope e recessiva perché non affrontava i nodi di fondo è non interveniva sulle cause che hanno determinato la crisi. In Italia ci sono nodi strutturali che questo governo non sta affrontando purtroppo come i governi precedenti", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati. "Siamo qui in piazza proprio per questo, la manifestazione di oggi chiarirà bene al ...