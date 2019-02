Inter | Cedric Soares ha un segreto | la sua bella fidanzata Filipa Brandao

PROBABILI FORMAZIONI / Parma Inter - diretta tv : Cedric Soares confermato titolare? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Parma Inter: diretta tv, le notizie su moduli e titolari alla vigilia dalla partita di Serie A, decisiva per Spalletti?

Inter : con il Parma confermati Dalbert e Gagliardini dal 1'. Out Cedric - torna Miranda : Come riferisce La Gazzetta dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha pochi dubbi in vista della delicata trasferta di Parma . D'Ambrosio prenderà il posto di Cedric sulla fascia destra, mentre sarà confermato dall'...

Cedric Soares e la sua prima Intervista in nerazzurro a Dazn : Cedric l’esterno portoghese si racconta ai microfoni di Dazn: “Mi è sempre piaciuta l’Inter, non è stato difficile adattarsi a Milano”“Quando è arrivata la chiamata dell’Inter ero nel mio giorno libero, ero a Londra. Mi ha contattato il mio agente e mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui. Ero molto contento, è stata una trattativa veloce”.Racconta così Cedric Soares il suo primo ...

Inter - ciao Vrsaljko - spazio a Cedric : il 20° terzino i 9 anni - da Nagatomo a Erkin : Inter, dov'è finito Berni? Il siparietto tra i tifosi e Handanovic è da ridere da yuto a schelotto - A gennaio 2011 in una rosa "campione del Mondo" si aggiunge Yuto Nagatomo : il giapponese all'...

Cedric : "Inter - fino a qui è stata una buona esperienza" : E' arrivato in Italia e all'Inter nel momento più difficile dei nerazzurri, ma Cedric Soares non ha perso il sorriso: "Nonostante i risultati per me fino a ora è stata una buona esperienza - ha ...

Inter - ufficiale la lista per l’Europa League : c’è Cedric : lista Europa League Inter – La UEFA ha ufficializzato le liste giocatori dei club che prenderanno parte ai sedicesimi di finale di Europa League. Tra questi anche l’Inter, che ha operato un solo cambio inserendo il nuovo acquisto Cedric Soares al posto di Sime Vrsaljko, ai box fino alla fine della stagione per un problema […] L'articolo Inter, ufficiale la lista per l’Europa League: c’è Cedric è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Inter - Vrsaljko fuori dalla lista Serie A : al suo posto Cedric Soares : All' Inter è arrivato la scorsa estate, strappato all'Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto al termine di una lunga trattativa: Sime Vrsaljko, però, in nerazzurro ...

Infortunio Vrsaljko - l’Inter lo esclude dalla nuova lista Uefa. Entra Cedric : Infortunio Vrsaljko – L’avventura molto breve di Sime Vrsaljko all’Inter potrebbe essere davvero agli sgoccioli. Sono infatti numerose indiscrezioni che ormai si stanno susseguendo da giorni su un possibile imminente intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi al ginocchio sinistro che lo stanno tormentando da tempo. Un’operazione che di fatto farebbe terminare anzitempo la sua […] L'articolo ...

Inter - Cedric : 'Darò il massimo per aiutare la squadra a vincere' : 'Non ho parlato ancora con Spalletti della mia posizione, ma se mi vuole in attacco farò l'attaccante o anche il portiere, sono pronto a dare il massimo per aiutare l'Inter a vincere'. Si presenta ...

Cedric : il 100% per un'Inter vincente : ANSA, - MILANO, 29 GEN - "Non ho parlato ancora con Spalletti della mia posizione, ma se mi vuole in attacco farò l'attaccante o anche il portiere, sono pronto a dare il massimo per aiutare l'Inter a ...

Inter - Cedric Soares si presenta : “Ronaldo è un amico ma ora siamo rivali. Cancelo? Siamo giocatori diversi” : Il nuovo acquisto dell’Inter si è presentato oggi alla stampa, mettendosi subito a disposizione di Luciano Spalletti E’ il giorno della presentazione di Cedric Soares in casa Inter, l’esterno portoghese ha parlato in conferenza della nuova avventura in maglia nerazzurra, mettendosi subito a disposizione di Spalletti. AFP/LaPresse Un capitolo importante della carriera del giocatore lusitano, pronto a tutto per aiutare la ...

Inter - Cedric ha già le idee chiare : "Io e Cancelo siamo diversi' : Cedric Soares è approdato all'Inter in un momento 'caldo', ha visto la sua prima partita da Interista in tivù, incappando in una serataccia della squadra nerazzurra. Nel primo allenamento con i ...

Inter - Cedric è ufficiale : "Un sogno" : Con la Nazionale portoghese il difensore svolge tutta la trafila delle selezioni giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e le gioie più ...

Inter - Cedric è ufficiale : Con la Nazionale portoghese il difensore svolge tutta la trafila delle selezioni giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e le gioie più ...