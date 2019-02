Furlan : governo esca da realtà virtuale : Un nuovo invito a un confronto è stato lanciato dal leader Uil,Barbagallo:"Non siamo opposizione politica, siamo il sindacato con una piattaforma e vogliamo discuterla con l'esecutivo", sottolineando ...

Furlan : governo esca da realtà virtuale : 14.43 "Cala il Pil, cala la produzione industriale. Senza crescita non c'è futuro. Per l'occupazione non servono navigator ma investimenti". Così la segretaria Cisl, Furlan, dal corteo di Roma, che chiede al governo di "uscire dalla realtà virtuale e guardare la piazza". Un nuovo invito a un confronto è stato lanciato dal leader Uil,Barbagallo:"Non siamo opposizione politica, siamo il sindacato con una piattaforma e vogliamo discuterla con ...

Furlan ci spiega perché il governo fa il contrario di quello che serve : Roma. A seguire il ragionamento di Annamaria Furlan, l'analisi sul governo grilloleghista è presto fatta: "È il governo alla rovescia. Bloccano quello che dovrebbero rilanciare, e finanziano quello ...

Sindacati all'attacco - Furlan - Cisl - : il governo naviga a vista - pronti alla mobilitazione : 'Noi abbiamo il dovere di ascoltare il grido di sofferenza del nostro mondo. Lavoratori e pensionati ci hanno chiesto di chiarire al governo la nostra posizione. Per noi il tema della crescita e ...