Franzoni | l' ex procuratore Bonaudo | ' Negli interrogatori sembrava recitasse un copione'

(Di sabato 9 febbraio 2019) Sono passati più di 17 anni da quella tragica mattina del 30 gennaio 2002 quando una madre in lacrime compose il numero del pronto intervento per richiedere con urgenza l'intervento di un'ambulanza per assistere il suo bambino ferito e sanguinante.Come sappiamo il piccolo Samuele era già morto ed iniziarono lunghe e discusse indagini per provare a ricostruire cosa accadde davvero in quella villetta situata nel tranquillo comune di Cogne, in Valle d'Aosta. Le indagini, sin dal primo minuto furono gestite e coordinate dall'allora procuratrice del Tribunale di Aosta Maria Del Savio...