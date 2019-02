E' morto Giorgio Adamo | conosciuto come sindaco di San Giacomo

Macerata - morto a 37 anni l’assessore di Morrovalle Giorgio Baldassarri : Giorgio Baldassarri, assessore allo Sport del comune di Morrovalle (Macerata), non ce l'ha fatta. È morto a 37 anni all'ospedale di Camerino, dove era ricoverato per una malattia scoperta alcuni mesi fa. Lascia moglie e due figlie, la più piccola di appena due mesi. Il sindaco: “Una grande perdita per i suoi cari, per i suoi amici, per la città”.Continua a leggere