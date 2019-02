Mondiali | libera combinata posticipata alle 12 La Vonn parte per prima

Mondiali di Sci - Dominik Paris pronto per la discesa libera : «Pista buona - attenzione al meteo» : ARE, Svezia, - Dominik Paris , dopo la conquista della medaglia d'oro Mondiali di Are in SuperG , si appresta ad affrontare la discesa libera di sabato, seconda prova iridata, nella quale l'azzurro è ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Lahti 2019 : Anna Comarella ottava nella 10 km a tecnica libera femminile - tra gli uomini 12° Simone Daprà : Ai Mondiali giovanili di sci di fondo in corso di svolgimento a Lahti (Finlandia) si sono disputate oggi due gare riservate alla categoria Under 23: la 15 km maschile e la 10 km femminile, entrambe con partenza a intervalli e a tecnica libera. Tra gli uomini il vincitore è il francese Jules Lapierre, che domina lungo tutto il percorso e conclude col tempo di 34’02″8, infliggendo un distacco di 29″8 al ceco Michal Novak e ...