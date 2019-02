Lost | reboot all’orizzonte | ‘È qualcosa che sogno prima di addormentarmi’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 febbraio 2019) E se persinogodesse di un rilancio con un nuovo? Oggi i remake, ie i revival sembrano obbligatori per film e serie tv: l’ultimo in ordine d tempo è il recupero di Beverly Hills 90210 come ha confermato la stessa Tori Spelling ma anche la nota Roswell, la serie sui tre alieni adolescenti, ha appena goduto di una nuova versione. In questo turbine di riedizioni di serie storiche perché non prendersi la briga di riportare in auge una delle più importanti di tutte e cioè? Karey Burke, presidente del network tv ABC, ha dichiarato relativamente al possibilei di essere “letteralmente al punto in cui lodi addormentarmi”., come sono oggi i protagonisti della serie tv Il grande John Locke, che inera il simbolo della fede irrazionale, è stato interpretato da Terry O'Quinn: ...