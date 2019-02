Diabete: primi test per le iniezioni ingoiabili, grazie a capsula dotata di microaghi

laragnatelanews

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Sono molti anni che ricercatori in tutto il mondo lavorano per sviluppare nuove tecniche e soluzioni per migliorare la vita di milioni di malati nel mondo, trovando nuove cure o mettendo a punto tecniche sempre meno invasive per curare determinate patologie.Un esempio sono le persone costrette a convivere con, che necessitano quotidianamente didi insulina per poter vivere. E da molti anni i ricercatori lavorano a soluzioni alternative che consentano di somministrare insulina in modo più rapido e indolore. E finalmente arriva dagli Stati Uniti quella che potrebbe essere vista come una valida alternativa. Giàata con successo sugli animali, nei prossimi anni potrebbe diventare una tecnica adottata per trattare non solo il, ma anche altre patologie.Presentata sulla rivista Science, si tratta di unache può essere ingoiata, sviluppata da Alex ...