Di Maio | un vicepremier con 5 stelle ma con zero in storia

Luigi Di Maio scrive a Le Monde - gaffe terrificante sulla Francia : qualcuno fermi il vicepremier : qualcuno fermi Luigi Di Maio . Ogni mossa, un disastro. Soprattutto nel delicato scacchiere dei rapporti con la Francia del galletto Emmanuel Macron , dove le mattate sue e del degno compagno ...

Paolo Gentiloni : “Ridicolo trovare nemici in Francia - Di Maio non faccia vicepremier per gioco” : L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, attacca il governo dopo la crisi diplomatica aperta con la Francia: "I movimenti nazional-populisti hanno bisogno del nemico, ma è ridicolo individuarlo in un paese vicino come la Francia". E se la prende anche con il vicepresidente del Consiglio: "Se Di Maio non fa il vice premier per gioco, è singolare che vada in un paese amico, e invece di incontrare le autorità, veda gruppi che manifestano in ...

Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con Guaidó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Salvini e Di Maio - quella volta che i vicepremier andarono in guerra con Francia e Olanda : Alla fine doveva succedere: lo sbocco bellico dell’esperimento di governo giallo-verde. Ovviamente con una netta divisione di compiti, funzionale alle rispettive campagne elettorali già in corso da quasi un anno. Ma dietro l’intera vicenda si intuiva l’accorta regia dell’afasico consigliere pentastellato – er penombra Davide Casaleggio – che ricevette l’ispirazione dall’aver scovato nella cineteca di casa un film finito nel ...

Luigi Di Maio su Buona Scuola - classi pollaio e nuove assunzioni : le parole del vicepremier : In una lettera inviata a molti quotidiani del Centro e Sud Italia, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fare il punto della situazione dopo l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, che entrerà in vigore a partire da aprile. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha toccato anche il tema della Scuola. Di Maio: “Smantelleremo la Buona Scuola a partire dalle classi pollaio” Nel dettaglio, Di Maio ha rimarcato ...

Macron-Di Maio : 'L'Italia me rita leader migliori'. Il vicepremier : 'Pensi a non fare il neocolonialista' : ' Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all'altezza della sua storia': è la stilettata rivolta dal presidente francese, Emmanuel Macron, al governo italiano, dopo le critiche alla ...

BACINO DI CRISI " Cgil - Cisl e Uil chiedono l'intervento del vicepremier Di Maio : Non Le sfugge che questa situazione di particolare tensione sociale si colloca dentro un quadro di CRISI generale dell'economia del territorio casertano che tuttora non manifesta segni di reattività ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

Di Maio e le proteste francesi - è un caso il «sì» del vicepremier M5S ai gilet gialli : un endorsement in piena regola, accompagnato da un'offerta concreta quello che Luigi Di Maio, con un post sul blog del M5S, fa al movimento dei gilet gialli che da settimane sta violentemente ...

Trivelle - ambientalisti ed Emiliano attaccano Di Maio | Il vicepremier : "Il Pd diede ignobile ok a ispezioni" : I quattro nuovi permessi nel mar Ionio fanno insorgere le associazioni ambientaliste: "Quel che avevamo contestato ai precedenti governi viene attuato adesso". Il ministro Costa: "Ok obbligato, ma bloccheremo tutto". E Di Maio aggiunge: "Quante bugie, autorizzazioni arrivate prima di me e adesso..."

Di Maio - il sindaco di Mariglianella : il papà del vicepremier ha 90 giorni per demolire gli abusi : Dopo l'ordinanza del 2 gennaio scorso per la demolizione di tre manufatti su quattro risultati abusivi nel fondo di Mariglianella , Napoli, , di cui è comproprietario Antonio Di Maio, padre del ...

Di Maio - il sindaco di Mariglianella : il papà del vicepremier ha 90 giorni per demolire gli abusi : Dopo l'ordinanza del 2 gennaio scorso per la demolizione di tre manufatti su quattro risultati abusivi nel fondo di Mariglianella (Napoli), di cui è comproprietario Antonio Di Maio, padre...

Sea Watch - ong : “Di Maio? La posizione italiana non è chiara”. Il vicepremier : “Non dispongono della vita dei migranti” : Di Maio assicura la disponibilità dell’Italia ad accogliere donne e bambini dopo che questi ultimi verranno fatti sbarcare a Malta. Salvini dice che l’Italia non accoglierà nessuno. Sea Watch commenta che la posizione di Roma “non è chiara”. E nonostante anche Germania, Francia e Olanda si siano dette disponibili a partecipare alla loro redistribuzione i 32 migranti salvati dalla ong tedesca e in mare da 14 giorni restano ...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...