Con chi parliamo ora? Dove porta la crisi diplomatica con i francesi

Madre e figlio di 11 mesi aggrediti in strada da sConosciuto/ Bologna - bimbo schiaffeggiato : fermato 20enne : Madre e figlio di 11 mesi aggrediti in strada da uno sconosciuto senza un motivo. E' accaduto a Bologna, 20enne fermato e ricoverato in psichiatria.

Giorgia Meloni infuriata Contro il PD che ha chiesto scusa alla Francia : “Traditori - sono schifata” (VIDEO) : Giorgia Meloni infuriata contro il PD dopo la lettera di scuse spedita ai francesi Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sta facendo interagire tanti esponenti politici dell’opposizione, tra cui il PD che ha scritto una lettera di scuse alla Francia. Questa situazione non è andata a genio alla leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, che parla di tradimento. Secondo Giorgia Meloni, non dovrebbe esistere opposizione al ...

Borsa : Milano chiude in calo Con Unipol : Milano, 8 FEB - Piazza Affari ha chiuso in calo , Ftse Mib-0,65%, in linea con le altre borse europee, tra scambi in calo per 2,1 miliardi di euro di controvalore, uno in meno rispetto alla vigilia. ...

Hockey prato : Nazionale maschile in raduno. I Convocati di Roberto Da Gai : Nazionale maschile di Hockey su prato in raduno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: la squadra sarà al servizio di Roberto Da Gai dal 20 al 23 febbraio per preparare al meglio uno degli appuntamenti più importanti della stagione, le Hockey Series Final di Kuala Lumpur (Malesia), che si svolgeranno tra fine aprile ed inizio maggio. Questi i convocati: PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, MITROTTA FRANCESCO, PADOVANI ...

Siete stanchi del Festival di Sanremo? Ecco quello Con politici - Conti e Giletti : Insieme a loro, nella Sala B di Via Asiago, le altre 'star' della politica prestate al canto sono state accompagnate da un maestro d'orchestra d'eccezione, il forzista Francesco Paolo Sisto, alle ...

Festival di Berlino - Grâce à Dieu di François Ozon : l’attualità irrompe Con la pedofilia nella chiesa : Cinema e attualità legati da un lungo caso di giudiziario ancora aperto. Con l’atteso Grâce à Dieu di François Ozon in concorso oggi, la 69ma Berlinale entra nelle pieghe di una delle forme criminali più tragiche e delicate del nostro tempo (e non solo…), i preti pedofili e il comportamento omertoso tenuto dalle gerarchie ecclesiastiche nei loro confronti. La vicenda si lega ai fatti accaduti fra gli anni ’80 e ’90 da padre Bernard ...

Bologna - paura in strada : sConosciuto aggredisce bimbo di 11 mesi e lo schiaffeggia : La mamma del piccolo è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto che prima l'ha strattonata, allontanandola con la forza dal carrozzino e facendola cadere a terra, e poi si è accanito anche sul bimbo nel passeggino schiaffeggiandolo. Fermato da alcuni passanti, è stato consegnato alla polizia.Continua a leggere

Diesel - Ministro francese dell'eConomia chiede riabilitazione : Euro 6d Temp come migliori motori benzina : Second stime del ministero dell'economia il calo delle vendite del Diesel , crollate al 34% in gennaio, starebbero mettendo a rischio ben 38mila posti di lavoro, collegati direttamente alla ...

Tiro Con l’arco – Campionati Europei Indoor di Samsun : i Convocati azzurri per la trasferta in Turchia : Sono 24 gli azzurri convocati per la prima trasferta internazionale del 2019 Scelta la Nazionale che parteciperà ai Campionati Europei Indoor di Samsun, in Turchia. In totale saranno 24 gli arcieri azzurri in gara che partiranno subito dopo aver preso parte ai Tricolori Indoor che si disputeranno a Rimini dal 22 al 24 febbraio. L’Italia avrà il difficile compito di difendere il primo posto nel medagliere grazie ai 6 ori, 2 argenti e ...

Milano : minacce Contro De Marchi - solidarietà bipartisan (2) : (AdnKronos) - "Esprimiamo la nostra massima solidarietà alla collega Diana De Marchi, verso la quale sono state indirizzate parole vergognose nei giorni scorsi. Il confronto politico, anche duro, deve sempre avvenire nel rispetto delle diverse posizioni reciproche. Sproloqui e violenze, sia fisiche

Milano : minacce Contro De Marchi - solidarietà bipartisan : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - "Lunedì scorso, mentre partecipavo ad una trasmissione televisiva a Telenova, è arrivato alla giornalista Adriana Santacroce un messaggio molto grave contro di me. Stavamo discutendo del processo a Salvini ed è arrivato questo ‘Sgozzate quella cagna comunista e parassita

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha inContrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

Bosch - un sistema per ridurre i rischi della guida Contromano : Tra i vari aspetti, ne segnaliamo uno fondamentale per il mondo dell'Automotive , alle prese con problematiche sempre più invadenti e sentite: venerdì 8 febbraio presso il Digital Hub al Teatro ...

Gli Ex-Otago a Sanremo : il duetto Con Jack Savoretti e l’album Corochinato (intervista) : Gli Ex-Otago duettano con Jack Savoretti a Sanremo in Solo una canzone, il nuovo singolo che anticipa l'album Corochinato, disponibile da oggi nei negozi. Il disco deve il titolo ad un aperitivo, il Corochinato, molto economico, che si beve in pochi bar. Gli Ex-Otago lo hanno scelto perché credono che possa rappresentare perfettamente il loro modo di stare nella musica e il disco stesso, un progetto che li rappresenta in pieno. Per Gli ...