A Madrid va in scena il derby | come vedere Atletico-Real gratis su DAZN

NBA – Retroscena Brad Stevens : “vidi Doncic nel 2015 al Real Madrid - chiamai Danny Ainge per dirgli…” : Brad Stevens ha raccontato un particolare aneddoto sulla prima volta che vide Luka Doncic in un’amichevole fra Real Madrid e Boston Celtics: impossibile pensare ad un classe ’99 in un club così forte L’otto ottobre 2015, in una partita di precampionato, dal valore poco più che amichevole, tra Real Madrid e Boston Celtics, un giovane giocatore sloveno attirò l’attenzione del coach della franchigia del Massachusetts: ...