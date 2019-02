Genova | dal Mef primi 60 milioni per la ricostruzione

Dalla «manovra» al decreto per Genova - Le 245 norme attuative che mancano : Il governo Conte, inoltre, ha ereditato 641 provvedimenti attuativi dagli esecutivi Renzi e Gentiloni. Ma la maggioranza gialloverde su questo punto è poco trasparente: l’ultimo e unico report risale all’8 luglio

Dalla manovra al decreto per Genova - Le 245 norme attuative che mancano : Il governo Conte, inoltre, ha ereditato 641 provvedimenti attuativi dagli esecutivi Renzi e Gentiloni. Ma la maggioranza gialloverde su questo punto è poco trasparente: l'ultimo e unico report risale ...

Genova - grossa fuoriuscita di gas dal metanodotto : case evacuate [LIVE] : Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Murta, in via alla Chiesa di Murta a Genova, per una grossa fuoriuscita di gas. La strada è stata chiusa. Cinque case sono state evacuate per sicurezza. I vigili del fuoco sono in attesa della squadra tecnica che effettuerà le riparazione. Sul posto stanno lavorando i tecnici Ireti al lavoro per riparare la perdita. Si tratta infatti di un tubo del metanodotto di grandi dimensioni. Gli ...

Droga - a Genova nuovo maxisequestro dal Sudamerica : Due tonnellate di cocaina purissima, in 1800 panetti scoperti in 60 borsoni neri nei container del porto

Genova - 10mila in corteo contro il decreto sicurezza. In piazza dal Pd ai centri sociali : “Città multicolore - non ci cambierete” : Centotrenta associazioni e 10mila cittadini hanno invaso le strade di Genova per dire no al decreto sicurezza e alla politica dei respingimenti. Al corteo “Per Genova accogliente e solidale”, promosso dalla Comunità di San Benedetto al Porto fondata da don Gallo, hanno aderito partiti, sindacati, scout, realtà dell’area cattolica e centri sociali, in uno spezzone autonomo. “Una mobilitazione così ampia ricorda quella del ...

Il prof di un liceo di Genova : “Trans pervertiti”. Luxuria : “Lo mandino via dalla scuola" : Un post anti gender su Facebook del docente Del Ponte, del classico D'Oria. La preside Viotti: ‘Mi scuso con Vladimir e la invito per un incontro con gli studenti"

Il prof di un liceo di Genova : “Trans pervertiti”. Luxuria : “Lo mandino via dalla scuola" : Un post anti gender su Facebook del docente Del Ponte, del classico D'Oria. La preside Viotti: ‘Mi scuso con Vladimir e la invito per un incontro con gli studenti"

Il prof di un liceo di Genova : “Trans pervertiti”. Luxuria : “Lo mandino via dal liceo” : Un post anti gender su Facebook del docente Del Ponte, del classico D'Oria. La preside Viotti: ‘Mi scuso con Vladimir e la invito per un incontro con gli studenti"

Genova - scritte con la stella a cinque punte delle Br a 40 anni dall'omicidio di Guido Rossa : L'operaio-sindacalista dell'Italsider ucciso dai brigatisti dopo aver denunciato la loro presenza in fabbrica

40 anni dal delitto Guido Rossa : Mattarella a Genova/ Presidente 'segue' Salvini : "Stato prenda i terroristi" : Mattarella a Genova per i 40 anni dal delitto di Guido Rossa, l'operaio ucciso dalle Br. Come Salvini, 'I terroristi in fuga scontino in Italia la pena'

Genova : scritte e insulti contro Guido Rossa - ucciso 40 anni fa dalle Br : La Digos di Genova ha scoperto questa mattina alcune scritte con insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossi, ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio del 1979, a poche ore dalle celebrazioni a ...

Gronda Genova - dalle imprese un manifesto inviato a Roma per dire sì all'opera : Infrastrutture ancora in focus in Italia, dove le imprese invocano interventi per lo sblocco dei cantieri . Non solo la TAV è in attesa dell'analisi costi-benefici , ma anche la Gronda di Genova non è ...

Guido Rossa - Mattarella a Genova per i quarant’anni dal delitto : “I brigatisti in fuga devono scontare la pena” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Genova per la cerimonia di commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. “Ha pagato con la sua famiglia il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica che in Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la Resistenza”, ha detto il capo dello Stato. “Il terrorismo si denifisce da solo per quello che è: un attacco ...

A Genova offese a Guido Rossa - ucciso dalle Br 40 anni fa. Mattarella : “Esempio di coraggio” : Si è svolta a Genova la commemorazione per i 40 anni dall'omicidio di Guido Rossa, operaio dell'ex Italsider di Genova ucciso dalle Brigate Rosse. E mentre scritte offensive contro di lui appaiono su un muro definendolo infame, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un appello affinchè "scontino la pena loro comminata quanti si sono macchiati di gravi reati e si sono sottratti con la fuga alla sua esecuzione".Continua a leggere