Esplosione a San Francisco | 5 edifici in fiamme

Esplosione Magnitogorsk - tra i dispersi anche 7 bambini : in Russia è una Notte di San Silvestro terribile [FOTO] : Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita a Magnitogorsk, la città sud occidentale dove un’Esplosione causata da una fuga di gas ha fatto crollare un palazzo di dieci piani. Al momento si contano quattro morti, ma i soccorritori sono ancora alla ricerca di circa 35 dispersi. Fra loro vi potrebbero essere anche sette bambini, ha detto il governatore della regione di Chelyabinsk, Boris Dubrovsky, citato ...

Russia - Notte di San Silvestro da incubo a Magnitogorsk : Esplosione fa crollare enorme palazzo residenziale - 4 morti e 68 dispersi [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Serie horror : Esplosione del genere sulla scia di The Walking dead. Le 10 più interessanti degli ultimi anni : Le Serie tv hanno reso l'horror, genere che al cinema ha richiamato solitamente un pubblico di appassionati, un filone molto popolare. Non a caso ogni piattaforma digitale ne produce e distribuisce ...

L'Esplosione della Salaria non è un caso : negli ultimi mesi moltiplicati gli incidenti dovuti ai trasporti pesanti o eccezionali : La recente esplosione sulla Salaria, che ha provocato due vittime, non è un caso. Sono sempre di più infatti gli incidenti e le tragedie sfiorate sulle autostrade italiane a causa dei tir con trasporti pesanti o eccezionali.Solo sulla rete autostradale italiana, si registra una media annuale di oltre 200 milioni di transiti di camion di grandi dimensioni, a 4 e 5 assi. A riportarlo sono gli ultimi dati ufficiali sul traffico. Un ...

Esplosione nel distributore a Borgo Quinzio : morti Stefano Colasanti e Andrea Maggi : Sarà l’esame del dna a confermare l’identità della seconda vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio nel Reatino. I Carabinieri

Esplosione in un distributore sulla Salaria : morto il pompiere Stefano Colasanti e un passante : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'Esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Esplosione in un distributore sulla Salaria : due morti - le vittime sono un pompiere e un passante : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'Esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Rieti - Esplosione in un distributore sulla Salaria : due morti - un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una decina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Esplosione in un distributore - 2 morti : le vittime sono un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una decina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'Esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...