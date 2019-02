Borse europee negative Piazza Affari stabile

Borse europee riflessive dopo discorso Trump : Piazza Affari senza slancio nella seduta odierna , mentre i principali mercati europei stazionano attorno alla parità dopo il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente americano Donald Trump . ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 35% : 9.32 Apertura in ribasso per le Borse europee, dopo il discorso sullo stato dell'unione del presidente Usa, Trump, e dopo il netto calo degli ordinativi dell'industria della Germania. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,35% a 19.763 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 264 punti, con rendimento del decennale al 2,8%. Londra -0,2%, Parigi -0,33%, e Francoforte -0,27%. Euro a 1,1385 dollari e 124,946 yen.

Borse europee positive. Milano in coda : Si conclude all'insegna degli acquisti la seduta per le piazze finanziarie del Vecchio Continente, dove Piazza Affari si colloca in coda. Il listino milanese viene sostenuto soprattutto dalla buona ...

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari corre Ferrari : Le Borse europee concludono contrastate la seduta odierna di contrattazioni. Terminano positive le piazze finanziarie di Parigi e Londra; hanno il segno meno Francoforte e Madrid. Piazza Affari chiude ...

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari brilla il lusso : Chiusura contrastata per le Borse europee con Parigi e Londra a registrare i risultati migliori e Francoforte in calo dello 0,33%. Piazza Affari conclude positiva la seduta odierna di scambi, avviati ...

Borse europee miste - avvio positivo a Wall Street : Aspettano inoltre la conclusione della riunione della Federal Reserve che stasera darà indicazioni sulle prospettive della politica monetaria. Nel Vecchio Continente in evidenza ancora Londra con un ...

Ipotesi rinvio Brexit spinge Borse europee : Milano guadagna lo 0,48%; lo spread tra Btp e Bund chiude in leggera flessione a 245 punti. 29 gennaio 2019

Borse europee deboli - Milano a -0 - 07% : 9.22 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, in attesa dell'odierna riunione della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,07% a 19.593 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 246 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,7%. Londra +0,48%, Parigi +0,02% e Francoforte -0,17%. Euro a 1,1438 dollari e 125,001 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee chiudono in rosso - Ftse mib -1 - 02% : chiudono in rosso le principali piazze finanziare europee. Milano archivia le contrattazioni di inizio settimana cedendo l'1,02%. Stabile lo spread : il differenziale si attesta a 246 punti base, ...

Clima di attesa per Piazza Affari e le Borse europee : I mercati europei tagliano il traguardo di metà seduta confermando la prudenza dell'avvio sulla delusione per le nuove indicazioni giunte dalla Cina , dove i profitti delle aziende hanno registrato ...

Borse europee deboli. In focus dazi - Fed e Brexit : Le principali Borse europee proseguono la seduta con cautela confermando la debolezza dell'avvio in scia alle piazze asiatiche . Si è avviata una settimana densa di importanti appuntamenti che saranno ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 38% : 9.20 Apertura in ribasso per le Borse europee, sulla scia di Tokyo e in attesa della prossima iriunione della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,38% a 19.734 punti. Margine Btp-Bund tedesco in lieve calo a 244,6 punti, con rendimento del decennale al 2,639%. Londra -0,21%, Parigi -0,5% e Francoforte -0,33%. Euro a 1,1408 dollari e 124,74 yen, in apertura dei mercati valutari europei.

Settimana positiva per le Borse europee. La Brexit pesa su Londra : Secondo i dati resi noti oggi infatti l'indice che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi segnala un netto rallentamento della prima economia europea. A gennaio, infatti, l'Indice è sceso a 99,...

La Bce conferma tassi e outlook - Borse europee positive : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Eurozona: manifatturiero e servizi deludono a gennaio All'inizio del 2019, l'economia dell'Eurozona si avvicina alla stagnazione, registrando la crescita più debole ...