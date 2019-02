Recensione Kingdom Hearts 3

gqitalia

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)IIIIIISiamo alla fine degli anni ’90 quando Dan Winters*,* un dirigente Disney, prende l’ascensore per andare nei loro uffici nipponici, situati nello stesso edificio della software house Square Enix. C’è anche un tale che lavora proprio per Square in quell’ascensore, si chiama Shinji Hashimoto*.* Una chiacchiera tira l’altra, i due finiscono per ipotizzare un videogioco in salsa Final Fantasy in cui ci fossero anche i mondi Disney, assurdo non trovate? Eppure è qui che nasce il concept da cui nel febbraio 2000 iniziarono i lavori sul franchise di. Il primo videogioco della serie approdò due anni dopo su PlayStation 2 e riscontrò da subito un enorme successo, sia per l’intuizione di amalgamare due anime ben distinte in un unico racconto, sia per l’immediatezza del suo stile di gioco che lo avvicinava più ai giochi d’azione che ai giochi di ...