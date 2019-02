Pollini con Chopin e Debussy in concerto alla Scala

Ciclismo - il progetto di Ci Pollini : ‘Una grande squadra con il coinvolgimento di Salvini’ : Dai suoi spazi social Mario Cipollini ha lanciato un progetto sospeso tra sogno e realtà. L’ex campione, sempre attento osservatore del mondo del Ciclismo , ha parlato spesso con preoccupazione del momento critico che sta vivendo il movimento italiano. Se durante la sua carriera le squadre del nostro Paese erano per quantità e qualità il punto di riferimento in mezzo al gruppo, ora nel World Tour non ci sono più formazioni italiane. Il Ciclismo ...

Mario CiPollini : “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...