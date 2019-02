Polizia locale | Lega | ' Sindaco e assessore continuino su questa strada'

Lamezia - impatta contro auto parcheggiata e fugge : individuato dalla Polizia Locale : Lamezia Terme - Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine e a ulteriori approfondimenti investigativi, è stato individuato dalla Polizia Locale, coordinata dal dirigente Salvatore Zucco, ...

De Santis : da domani Roma avrà 407 agenti Polizia locale in più : Roma – “Finalmente ci siamo. Dopo l’evento di presentazione del 15 gennaio da domani entreranno in servizio 407 nuovi agenti di Polizia locale” di Roma. Cosi’ sul suo profilo Facebook l’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis, che ha anche comunicato la distribuzione sul territorio delle nuove risorse. “I Gruppo Centro 94, II Gruppo Parioli 24, III Gruppo Nomentano 21, IV Gruppo Tiburtino ...

Street control - il calendario settimanale delle verifiche della Polizia locale : LECCE - A partire dalla prossima settimana i controlli con il sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada denominato Street control saranno effettuati da lunedì 4 a ...

Ostia - in 5 anni 25 agenti della Polizia locale morti di tumore : la loro sede è su terreno dove si scaricavano rifiuti tossici : Una strage silenziosa che va avanti da 5 anni. E che in questo breve lasso di tempo ha coinvolto il 10% dei lavoratori di un comando municipale dei vigili urbani di Roma. Alcuni hanno intrapreso la chemioterapia, altri invece non ce l’hanno fatta. È inquietante la storia che arriva da Ostia, sul litorale capitolino, dove dal 2014 a oggi ben 25 agenti di polizia locale – 20 donne e 5 uomini – si sono ammalati di tumore, di cui ben 15 dello ...

Milano : Polizia locale denuncia onlus per truffa e falso : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha denunciato per truffa e falso una onlus, dopo la denuncia da parte di diversi cittadini e comitati. Gli agenti dell’Annonaria, sotto la direzione del comandante Marco Ciacci, hanno verificato, con controlli da fine novembre alla fine di gen

Contributo di autonoma sistemazione. La Polizia locale scopre una truffa a Sant'Elpidio a Mare : Un cittadino titolare di Contributo di autonoma sistemazione per gli eventi sismici dell'anno 2016 di Sant'Elpidio a Mare, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di truffa ai danni ...

Trento. Controlli sui mezzi pesanti della Polizia locale con il Centro Mobile di Revisione : Il Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale di Trento d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Area Nord Est)

POLIZIA MUNICIPALE - Nota della Polizia locale Terre Estensi : Operazione intercomunale e inTerregionale della Polizia Locale per individuare il responsabile di un sinistro stradale 26-01-2019 / Giorno per giorno La Polizia Locale Terre Estensi è riuscita ...

Viterbo : Caduta alberi per forte vento - chiusa la strada provinciale grottana. Sul posto la Polizia Locale : chiusa la strada provinciale grottana. L'interruzione del traffico si è resa necessaria per la Caduta di rami e alcuni alberi a causa delle forti raffiche di vento di oggi. Sul posto gli agenti della ...

Milano. La Polizia locale ritrova una bomba a mano carica : Grazie ad una segnalazione per detenzione di droga e armi, il Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale ha ritrovato, durante

Torino - le pizze a domicilio arrivano condite con blatte : blitz della Polizia - locale chiuso : La disavventura di una coppia torinese è costata al locale la chiusura da parte delle autorità. L'episodio infatti ha fatto scattare una ispezione durante la quale la polizia ha riscontrato la presenza di blatte sia vive che morte ovunque, anche nell'impasto, oltre a insetticida in polvere sparso vicino agli alimenti.Continua a leggere

Nuovo Blitz a Zingonia : in azione Carabinieri - Polizia locale e Unità Cinofile. : Si è svolto ieri mattina a Zingonia un Nuovo Blitz dei Carabinieri di Treviglio, cittadina della Bassa Bergamasca che per quanto riguarda la propria amministrazione risponde a più comuni della provincia di Bergamo. Per dirigere questa operazione è stato scelto il Maggiore Papasodaro. Il suo scopo era quello di contrastare la crescente criminalità della cittadina....Continua a leggere

Ispica - celebrata in Chiesa Madre la festa provinciale della Polizia locale : E' stata celebrata lunedì a Ispica, nella Chiesa Madre di San Bartolomeo, la festa provinciale della Polizia locale, in occasione del patrono, San Sebastiano. Chiesa gremita con la presenza dei ...

Ispica - celebrata la Festa della Polizia Locale : celebrata nella chiesa Madre di San Bartolomeo a Ispica la Festa provinciale della Polizia Locale. Presenti le massime autorità e i Comandanti