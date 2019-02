Deve scontare quasi due anni per spaccio | trovato e arrestato

Palermo - Deve scontare otto anni per una rapina : arrestato : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato e arrestato Domenico Frangiamore, palermitano di 31 anni ,in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla ...

Uccise la moglie a coltellate nel Bresciano - latitante arrestato in Tunisia : Deve scontare 30 anni : Daniela Bani aveva 30 anni all'epoca del delitto. La coppia aveva due figli. Salvini: "Grazie alla polizia di Tunisi"

Deve scontare quasi 20 anni di carcere ma è latitante da tempo : caccia ad un 41enne : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Milano : borseggiatrice arrestata in stazione - Deve scontare 10 anni carcere : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Una cittadina bosniaca 24enne è stata arrestata dalla Polizia ferroviaria Lombardia in stazione Centrale a Milano durante un servizio antiborseggio. Una pattuglia ha notato la presenza della donna, la quale vanta numerosi precedenti per reati controllo il patrimonio, vi