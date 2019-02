Arrigo Sacchi | “Di Francesco è bravissimo | alla Juventus potrebbe vincere dieci scudetti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta da Sanremo nella postazione allestita da Radio2 all’interno di Casa Siae., tra le altre cose, ha parlato di Festival di Sanremo: “Sanremo lo vedo, lo guardo, mi piace, anche se non sono mai aggiornatissimo sulle ultime novità. In che ruolo farei giocare Baglioni? Centrocampista centrale. Bisio invece lo schiererei come centravanti di sfondamento. Virginia Raffaele? Chi è? Non la conosco, non so dirvi in che ruolo la farei giocare”., ovviamente, ha discusso anche di calcio: “Forse ho cambiato il modo di giocare a calcio nel mondo, ma in Italia no. In Italia c’è un rifiuto culturale al cambiamento. In Italia si gioca meglio di tante altre volte, alcune squadre giocano un calcio ...